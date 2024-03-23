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ВИДЕО ⟩ Учителя Кохтла-Ярве, чувствуя себя обманутыми, вышли на улицу

Эрик Калда
, журналист
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Участники акции подарили горуправе изготовленные по этому случаю плакаты. Вице-мэр Денис Шалкаускас пообещал организовать их выставку в вестибюле мэрии.
Участники акции подарили горуправе изготовленные по этому случаю плакаты. Вице-мэр Денис Шалкаускас пообещал организовать их выставку в вестибюле мэрии. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Пять учителей Славянской основной школы Кохтла-Ярве пришли в четверг днем с плакатами к Кохтла-Ярвеской горуправе, чтобы обратить внимание на вероломное поведение государства, месяцами задерживающего выплату обещанных надбавок учителям Ида-Вирумаа.

- Каждый день в школе мы напоминаем детям, что надо держать свое слово, теперь мы должны напомнить об этом государству и местному самоуправлению, - сказал организатор пикета Андеро Пыллу.

Почему необходимо многократно проверять всех учителей?

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