Пять учителей Славянской основной школы Кохтла-Ярве пришли в четверг днем с плакатами к Кохтла-Ярвеской горуправе, чтобы обратить внимание на вероломное поведение государства, месяцами задерживающего выплату обещанных надбавок учителям Ида-Вирумаа.
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ВИДЕО ⟩ Учителя Кохтла-Ярве, чувствуя себя обманутыми, вышли на улицу
- Каждый день в школе мы напоминаем детям, что надо держать свое слово, теперь мы должны напомнить об этом государству и местному самоуправлению, - сказал организатор пикета Андеро Пыллу.