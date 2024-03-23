Согласно опубликованному на этой неделе докладу ООН о счастье, Финляндия седьмой год подряд признана самой счастливой страной в мире. Эстония за год опустилась с 31 места на 34.
Эстония опустилась ниже в списке самых счастливых стран мира
Всего в отчете оценивались 143 страны. За Финляндией вверху списка также Дания, Исландия и Швеция. Завершает список Афганистан.
Составители отчета просили жителей 143 стран оценить собственное счастье, но принимали во внимание также такие показатели, как валовой внутренний продукт, социальные выплаты, личные свободы и уровень коррупции.