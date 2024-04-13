Многолетняя свалка у дома портит вид улицы

Дом стоит на бойком месте - множество людей ходит гулять в парк, и их глазам открывается отнюдь не радующий взгляд вид, особенно весной, когда густые кусты еще не зазеленели. По словам соседей, живший здесь пожилой мужчина, на которого годами не могли повлиять городские власти, больше года назад покинул этот мир, но картина у дома прежняя. Кто и когда наведет здесь порядок?