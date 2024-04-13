Гора мусора, выросшая во дворе дома на Пярна, 6 в Ярвеской части Кохтла-Ярве, портит вид улицы несколько лет, но городские власти не могли повлиять на ее хозяина. Теперь владельцы недвижимости сменились, и есть надежда, что нелицеприятная картина с лица города исчезнет.
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Многолетняя свалка у дома портит вид улицы
Дом стоит на бойком месте - множество людей ходит гулять в парк, и их глазам открывается отнюдь не радующий взгляд вид, особенно весной, когда густые кусты еще не зазеленели. По словам соседей, живший здесь пожилой мужчина, на которого годами не могли повлиять городские власти, больше года назад покинул этот мир, но картина у дома прежняя. Кто и когда наведет здесь порядок?