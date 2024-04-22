Дорожные толоки ⟩ Полиция поймала почти 2900 нарушителей скоростного режима

В рейдах, продолжавшихся всю прошлую неделю, задействованы были более 600 полицейских, которые проверили более 1200 мест по всей Эстонии, о которых люди сообщили на сайте безопасности дорожного движения. Помимо нарушений скоростного режима, было зафиксировано 328 других правонарушений.

Несмотря на то, что полиция постоянно говорит об опасности превышения скорости, картина дорожного движения существенно не изменилась. "Не изменилось и отношение водителей - превышение скорости по-прежнему считается нормой, иногда даже чем-то само собой разумеющимся. В ходе толок это также хорошо проявилось, потому что, когда правоохранители спрашивали водителей, почему они превышают скорость, выяснялось, что никакой необходимости в этом не было", - сказала подполковник полиции Сирле Лойго.