В ходе дорожных толок на прошлой неделе полиция оштрафовала 2500 лихачей и провела беседы с 400 водителями, превысившими скорость.
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Дорожные толоки ⟩ Полиция поймала почти 2900 нарушителей скоростного режима
В рейдах, продолжавшихся всю прошлую неделю, задействованы были более 600 полицейских, которые проверили более 1200 мест по всей Эстонии, о которых люди сообщили на сайте безопасности дорожного движения. Помимо нарушений скоростного режима, было зафиксировано 328 других правонарушений.