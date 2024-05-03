В предстоящую субботу стоит наведаться в Тойлаский порт

Начиная с 10.00 шестой общереспубликанский День открытых рыбных портов приглашает ознакомиться с местными портами и рыбными хозяйствами, попробовать местные рыбные блюда, купить свежую рыбу и рыбные изделия, а также поучаствовать в интересных мероприятиях для всей семьи.

В Тойласком порту в этот день будут торговать как свежей, так и копченой рыбой. На место приедет Тартуский дом природы, откроется также морская баня. Дети смогут пройти начальный курс хождения под парусом.