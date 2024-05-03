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В предстоящую субботу стоит наведаться в Тойлаский порт

Северное побережье
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По традиции можно будет и в этом году в порту Тойла купить свежую рыбу.
По традиции можно будет и в этом году в порту Тойла купить свежую рыбу. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

4 мая, в общереспубликанский День открытых рыбных портов, в Ида-Вирумаа свои двери распахнет Тойлаский порт.

Начиная с 10.00 шестой общереспубликанский День открытых рыбных портов приглашает ознакомиться с местными портами и рыбными хозяйствами, попробовать местные рыбные блюда, купить свежую рыбу и рыбные изделия, а также поучаствовать в интересных мероприятиях для всей семьи.

В Тойласком порту в этот день будут торговать как свежей, так и копченой рыбой. На место приедет Тартуский дом природы, откроется также морская баня. Дети смогут пройти начальный курс хождения под парусом.

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