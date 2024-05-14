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"Hoolekandeteenused": опасность со стороны людей с особыми потребностями - это миф

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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АО "Hoolekandeteenused" планирует построить на улице Вахтра в Ярвеской части города дом для людей с особыми психическими потребностями, подобный построенному несколько лет назад на улице Салу в Ахтме квартирному дому, где могут проживать до 24 человек.
АО "Hoolekandeteenused" планирует построить на улице Вахтра в Ярвеской части города дом для людей с особыми психическими потребностями, подобный построенному несколько лет назад на улице Салу в Ахтме квартирному дому, где могут проживать до 24 человек. Фото: AS Hoolekandeteenused

Обратившийся в Кохтла-Ярвеское горуправление встревоженный горожанин сомневается, уместен ли в Ярвеской городской части квартирный дом для людей с нарушениями психики, который появился бы в жилом районе. АО "Hoolekandeteenused" ответило, что влияние жилья для людей с особыми потребностями на местное сообщество подобно влиянию обычного квартирного дома.

АО "Hoolekandeteenused" ходатайствует перед Кохтла-Ярвеским горуправлением о выдаче проектных условий для недвижимости, расположенной в Ярвеской части города по улице Вахтра, 18, чтобы построить там квартирный жилой дом для людей с особыми психическими потребностями. Там хотят возвести двухэтажный четырехквартирный дом подобный тому, что был построен в 2020 году в Ахтмеской части города.

Кохтла-Ярвеское горуправление получило обращение от горожанина, по оценке которого строительство жилья для людей с особыми психическими потребностями в жилом районе является риском безопасности и снизит тамошние цены на недвижимость. Представитель АО "Hoolekandeteenused" Карл Мянд заверил в ответном письме, что причин для беспокойства нет.

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