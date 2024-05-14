"Hoolekandeteenused": опасность со стороны людей с особыми потребностями - это миф

АО "Hoolekandeteenused" ходатайствует перед Кохтла-Ярвеским горуправлением о выдаче проектных условий для недвижимости, расположенной в Ярвеской части города по улице Вахтра, 18, чтобы построить там квартирный жилой дом для людей с особыми психическими потребностями. Там хотят возвести двухэтажный четырехквартирный дом подобный тому, что был построен в 2020 году в Ахтмеской части города.