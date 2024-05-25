Таллиннская высшая школа здравоохранения планирует значительный шаг по расширению возможностей получения высшего образования в Ида-Вирумаа, открывая здесь осенью 2024 года учебную программу "Продвижение здоровья"

Кто это - специалист по продвижению здоровья?

Специалист по продвижению здоровья – это специалист с высшим образованием, работающий во имя того, чтобы улучшать и развивать здоровье и благополучие в обществе, в общине или среди индивидов. Цель развития здоровья – профилактика болезней, увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни. Роль специалиста по продвижению здоровья разносторонняя и охватывает разные виды деятельности, в том числе образовательную работу, формирование основанных на доказательствах программ и политик, защиту интересов здоровья и поддержку общины. Специалист по продвижению здоровья является инициативным, обладающим аналитическими способностями, критически мыслящим, умеющим сотрудничать и вести переговоры, способным на эмпатию, надежным, творческим и хорошо переносящим стрессы специалистом.

Главные обязанности специалиста по продвижению здоровья:

* распространение информации о здоровье и мотивирование на здоровый образ жизни

* развитие оздоравливающих услуг

* воздействие на образ жизни и уменьшение поведенческих рисков

* предупреждение болезней и травм

* формирование содействующей здоровью жизненной среды.

Работа специалиста по продвижению здоровья очень важна, ведь она помогает уменьшить расходы здравоохранения, улучшить качество жизни и увеличить продолжительность жизни. Деятельность специалиста по продвижению здоровья позволяет уменьшить частоту возникновения хронических заболеваний, а также содействует душевному и физическому благополучию. Работа специалиста по продвижению здоровья помогает создать более здоровое и крепкое общество, в котором люди знают о здоровом выборе и у них имеются средства, чтобы претворять его в жизнь.

Работа специалиста по продвижению здоровья помогает создать более здоровое и счастливое общество.

Как стать специалистом по продвижению здоровья?

Приходи учиться в Кохтла-Ярвеское структурное подразделение Таллиннской высшей школы здравоохранения!

Прием документов:

10.06.2024–28.06.2024 – заполнение заявлений и личных данных в SAIS (круглосуточно, прием заявлений закончится 28.06.2024 в 16.00),

26.06.2024–28.06.2024 – прием заявлений и документов на месте в высшей школе по адресу: ул. Лехе, 12, Кукрузе.

Больше информации: www.ttk.ee

Фото: Tallinna tervishoiu kõrgkool