В новом учебном году в Кохтла-Ярвеском структурном подразделении Таллиннской высшей школы здравоохранения в Кукрузе открывается новая важная учебная программа "Развитие здоровья". Эта учебная программа направлена на тех, то хочет уменьшить в обществе неравенство здоровья, развивать душевное, социальное и физическое благополучие, получить знания о влияющих на здоровье факторах, а также развивать умения для предупреждения проблем здоровья и планирования, осуществления и оценки программ здоровья.
Таллиннская высшая школа здравоохранения планирует значительный шаг по расширению возможностей получения высшего образования в Ида-Вирумаа, открывая здесь осенью 2024 года учебную программу "Продвижение здоровья"
Новая учебная программа предлагает уникальную возможность стать специалистами в области общественного здоровья, а также внести вклад в развитие здоровья и увеличение благополучия общества. Эта учебная программа даст студентам ценные знания и умения, которые помогут им сделать мир более здоровым и лучшим местом для проживания.
Учебная программа охватывает разные темы, такие как основы развития здоровья, прикладное развитие здоровья, здоровье населения в глобальном смысле. В учебной программе развития здоровья упор делают на то, чтобы студенты по окончании учебы были подготовлены к работе на уровне общины. После окончания учебы будущие специалисты будут в состоянии оценивать потребности здоровья своей общины, расставлять соответствующие приоритеты, инициировать основанные на доказательствах развивающие здоровье программы и оценивать эффективность этих программ. Целью является уменьшать в своей общине неравенство здоровья, предупреждать болезни и травмы, а также развивать благополучие. Кроме того, студенты будут изучать, что влияет на здоровое поведение людей и как сформировать способствующую здоровому поведению среду, как направлять и мотивировать людей делать здоровый выбор.
Новая учебная программа даст студентам возможность применить свои знания и умения в различных организациях и учреждениях, таких как школы, детсады, местные самоуправления, Институт развития здоровья, Касса здоровья, Департамент здоровья, министерства, а также различные некоммерческие объединения и т.д. Выпускники смогут содействовать решению проблем здоровья, созданию поддерживающей здоровье среды и равных возможностей, а также увеличению информированности людей о важности здорового образа жизни.
Кто это - специалист по продвижению здоровья?
Специалист по продвижению здоровья – это специалист с высшим образованием, работающий во имя того, чтобы улучшать и развивать здоровье и благополучие в обществе, в общине или среди индивидов. Цель развития здоровья – профилактика болезней, увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни. Роль специалиста по продвижению здоровья разносторонняя и охватывает разные виды деятельности, в том числе образовательную работу, формирование основанных на доказательствах программ и политик, защиту интересов здоровья и поддержку общины. Специалист по продвижению здоровья является инициативным, обладающим аналитическими способностями, критически мыслящим, умеющим сотрудничать и вести переговоры, способным на эмпатию, надежным, творческим и хорошо переносящим стрессы специалистом.
Главные обязанности специалиста по продвижению здоровья:
* распространение информации о здоровье и мотивирование на здоровый образ жизни
* развитие оздоравливающих услуг
* воздействие на образ жизни и уменьшение поведенческих рисков
* предупреждение болезней и травм
* формирование содействующей здоровью жизненной среды.
Работа специалиста по продвижению здоровья очень важна, ведь она помогает уменьшить расходы здравоохранения, улучшить качество жизни и увеличить продолжительность жизни. Деятельность специалиста по продвижению здоровья позволяет уменьшить частоту возникновения хронических заболеваний, а также содействует душевному и физическому благополучию. Работа специалиста по продвижению здоровья помогает создать более здоровое и крепкое общество, в котором люди знают о здоровом выборе и у них имеются средства, чтобы претворять его в жизнь.
Работа специалиста по продвижению здоровья помогает создать более здоровое и счастливое общество.
Как стать специалистом по продвижению здоровья?
Приходи учиться в Кохтла-Ярвеское структурное подразделение Таллиннской высшей школы здравоохранения!
Прием документов:
10.06.2024–28.06.2024 – заполнение заявлений и личных данных в SAIS (круглосуточно, прием заявлений закончится 28.06.2024 в 16.00),
26.06.2024–28.06.2024 – прием заявлений и документов на месте в высшей школе по адресу: ул. Лехе, 12, Кукрузе.
Больше информации: www.ttk.ee