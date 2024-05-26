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Легендарный Йыхвиский священнослужитель Пеэтер Кальдур вышел на пенсию

Эрик Калда
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Архиепископ Урмас Вийлма поблагодарил Пеэтера Кальдура за его многолетнюю работу на благо Лютеранской церкви.
Архиепископ Урмас Вийлма поблагодарил Пеэтера Кальдура за его многолетнюю работу на благо Лютеранской церкви. Фото: Erik Kalda

В воскресенье архиепископ Эстонской лютеранской церкви Урмас Виилма провел в Йыхвиской церкви святого Михаила службу, посвященную ухода на пенсию ленендарного пастора Йыхвиской церкви Пеэтера Калдура.

По окончании службы нашлось много желающих прийти к Пеэтеру Кальдуру на причастие.
По окончании службы нашлось много желающих прийти к Пеэтеру Кальдуру на причастие. Фото: Erik Kalda

На прощальную службу Пеэтера Кальдура (70) собралось около ста человек, большая часть из которых также посетила причастие по окончании службы. Среди гостей были и представители других христианских церквей, действующих в регионе.

Урмас Вийлма поблагодарил Калдура за почти 44 года службы и подарил ему две книги по религии. Члены общины и гости преподнесли заслуженному пастору множество цветов и подарков.

После службы люди собрались в саду Йыхвиской церкви на праздничны банкет.

Сам Калдур, который служит в Йыхвиском приходе с 1980 года, рассказал в интервью "Северному побережью" на этой неделе, что его много раз просили продолжить работу, но в конце концов он решил уйти. "Ну, такого не может быть, в какой-то момент это решение должно быть принято. Я бы хотел просто полежать на матрасе какое-то время", - сказал он.

Поскольку выбрать нового пастора для прихода Йыхви не удалось, временным учителем на время будет Ульвар Куллеркупп, пастор прихода Люганузе.

Калдур пообещал, что после выхода на пенсию он по-прежнему будет раз в месяц проводить богослужения в Йыхвиской церкви.

По окончании службы нашлось много желающих прийти к Пеэтеру Кальдуру на причастие.
По окончании службы нашлось много желающих прийти к Пеэтеру Кальдуру на причастие. Фото: Erik Kalda
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