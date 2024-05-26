ВИДЕО И ФОТОГАЛЕРЕЯ Звезда Евровидения 5 miinust завершила крупнейший народный проаздник в Кохтла-Ярве

Биргит Саррап, Геттер Яани, Уку Сувисте и Танель Падар, которые также ранее представляли Эстонию на конкурсе песни "Евровидение", выступили перед артистом-сюрпризом на большой открытой сцене, установленной перед культурным центром Кохтла-Ярве.

До них на вечернем концерте на сцене выступил молодежный оркестр и солисты гимназии Кохтла-Ярве, которые в основном исполняли песни Евровидения из Эстонии и других стран.

Семейный день химиков, организованный Viru Keemia Grupp, за десятилетия превратился в крупнейший публичный праздник в городе Кохтла-Ярве, объединяющий тысячи людей.

В течение дня состоялся футбольный турнир и другие спортивные соревнования.

Компания наградила своих лучших сотрудников званием почетного химика.