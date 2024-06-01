ОПРОС Какие главные мероприятия планируете посетить этим летом?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Юлар НУГИС, работник "Эковира": - В субботу поеду на забег "Энергия", где участвуют внучки. О дальнейших планах не думал, очень много работы. Но не исключаю, что соберусь еще на какие-то мероприятия, их летом много. Обычно с членами семьи ходим или ездим.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Геннадий ГЕНСКИ, консультант магазина: - Спортивные мероприятия не посещаю. Как правило, стараюсь съездить на Дни Старого города в столицу, обязательно поучаствую в "Парди ралли", уточку уже купил. В Ида-Вирумаа всегда участвую в Ночь сказочных огней в августе. Других дальних планов не строю, могу спонтанно собраться, если узнаю о чем-то интересном и время есть.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сирье СИНИМЕТС, соцработник: - Конкретных планов нет, просто буду отдыхать при возможности. Работаю в доме по уходу в Таллинне, всегда очень много забот. Но есть плюс - у нас хорошее старое здание, в котором в жаркие дни прохладно и комфортно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Самуил ГОЛОМБ, пенсионер: - Хочется посетить максимум мероприятий во время Дней города Нарвы, хотя бы посмотреть - здоровье вряд ли позволит участвовать. Мечтаю попасть на какую-то летнюю сцену, давно не выходил, немножко скучаю. Жду выхода журнала "Лето-Осень" от "Пыхьяранник", там будет много предложений - посмотрю, куда смогу добраться.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Андрей ВЕРХОВСКИЙ, музыкант: - Не отвечу, потому что не задумывался. Семья, дети, собаки - забот хватает. Но за событиями слежу - в интернете, иногда друзья информацию подкидывают. Мы легкие на подъем, можем спонтанно собраться куда-то поехать.