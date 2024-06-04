В пятый раз вышедшая в финал конкурса "Школа года" Йыхвиская гимназия одержала нынче общую победу, и оттуда в понедельник вышла в эфир утренняя передача ЭТВ "Terevisioon". "Хорошо, что наконец-то победили и можем закончить школу с таким достижением", - радовались абитуриенты Мариус-Даниэль Вяхк и Каспар Кяэн.
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Абитуриенты выбранной школой года Йыхвиской гимназии: "Хорошо, что мы наконец победили!"
Мариус-Даниэль Вяхк и Каспар Кяэн в качестве основных деятелей входили в команду, которая сняла емкое видео, благодаря которому школа и выделилась. Йыхвиская гимназия успешнее всех сумела продемонстрировать как жюри, так и народу Эстонии, какие интересные формы сотрудничества используются в школе и как происходит в школе учебная работа наряду с обычными предметными уроками.