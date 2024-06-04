Вт, 4.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Абитуриенты выбранной школой года Йыхвиской гимназии: "Хорошо, что мы наконец победили!"

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Copy
В конце утренней передачи "Terevisioon" школьный коллектив исполнил победный школьный танец, который обычно исполняют в годовщину республики.
В конце утренней передачи "Terevisioon" школьный коллектив исполнил победный школьный танец, который обычно исполняют в годовщину республики. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

В пятый раз вышедшая в финал конкурса "Школа года" Йыхвиская гимназия одержала нынче общую победу, и оттуда в понедельник вышла в эфир утренняя передача ЭТВ "Terevisioon". "Хорошо, что наконец-то победили и можем закончить школу с таким достижением", - радовались абитуриенты Мариус-Даниэль Вяхк и Каспар Кяэн.

Мариус-Даниэль Вяхк и Каспар Кяэн в качестве основных деятелей входили в команду, которая сняла емкое видео, благодаря которому школа и выделилась. Йыхвиская гимназия успешнее всех сумела продемонстрировать как жюри, так и народу Эстонии, какие интересные формы сотрудничества используются в школе и как происходит в школе учебная работа наряду с обычными предметными уроками.

- Мы постарались показать все, что свидетельствует о разносторонности нашей школы. Мы подумали, что поскольку заканчиваем школу, то полностью выложимся как команда. Хорошо, что смогли закончить с таким достижением, - сказал Мариус-Даниэль Вяхк, который не только предлагал идеи, но и снимал и монтировал.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх