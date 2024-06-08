В Ида-Вирумаа пройдет множество культурных и спортивных мероприятий на любой вкус.
ЛЕТО / ОСЕНЬ ⟩ Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа
ИЮНЬ
Вирумааский праздник танца
8 июня в 18.00 в Йыхви на стадионе Хейно Липпа.
В празднике танца "Ei ole üksi ükski maa" участвуют около 1300 танцоров разного возраста - от детей до бабушек, как из Ида-Вирумаа, так и из Ляэне-Вирумаа.
Открытие летнего сезона в Нарва-Йыэсуу
8 июня в Светлом парке, на берегу и в порту Нарва-Йыэсуу.
Кохтла-Ныммеский стадионный ультразабег
8 и 9 июня на стадионе Кохтла-Ныммеской школы.
Выносливые ультрабегуны постараются в течение 24 часов пробежать по кругу школьного стадиона как можно больше километров.
Йыхвиский день общины
9 июня в 12.00 в Йыхвиском парке.
Рабочие комнаты. Свободная сцена. Дискуссия. День завершит начинающийся в 16.00 концерт группы Отта Лепланда.
Эвелин Самуэль и Йохан Рандвере
9 июня в 18.00 в деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости.
Забег службы тюрем
9 июня в 10.30 на Йыхвиской музыкальной площади.
Олимпийский день Эстонского олимпийского комитета
13 июня в 16.00 в Йыхви в окрестностях стадиона Хейно Липпа.
В олимпийский день все любители спорта смогут испытать себя в различных видах спорта. Под руководством завоевавших серебро нынешнего чемпионата мира Марие Калдвеэ и Харри Лилля можно будет поучиться игре в керлинг. В программе также концерт Геттер Яани.
Финал "TV olümpiastarti"
13 и 14 июня в Йыхви на стадионе Хейно Липпа.
Финал серии юношеских соревнований по легкой атлетике Эстонии с более чем полувековой историей, в которых принимают участие сотни молодых людей.
Фотопрогулка по Кренгольму
14 июня в 17.30 в Нарве в квартале Кренгольм.
Во время организуемой Нарвским музеем прогулки опытный гид покажет интересные места, поразительные архитектурные объекты и направит в важные для фотографа места. Подходит как для опытных фотоохотников, так и для любителей, кому нравится на ходу сделать несколько снимков на телефон.
Фестиваль "Punk Püss"
14 и 15 июня в Пюсси.
Участвуют более пары десятков панк-групп из Эстонии, Латвии и Финляндии: "Faasinihe", "Katk", "Hot Kommunist", "Alkomulaator" и др.
День кафе "Viru Toit"
15 июня в разных местах Ида-Вирумаа.
Во время Дня кафе "Viru Toit" в Ида-Вирумаа можно посетить более десятка кафе, которые придумают к этому дню особое меню, а также предложат всяческие другие занятия и развлечения. Дополнительная информация - на странице "Viru Toit".
Фортепианный концерт Александра Болотина
15 июня в 18.00 в Белом зале Нарва-Йыэсуу.
Концерт студии танца фламенко "Duende"
16 июня в 16.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры.
В танцевальном концерте "Kummardus" тартуской студии "Duende" участвуют также группа цыганского танца "Romaška" и группа фламенко из Эльва.
Мари Юрьенс
16 июня в 18.00 в деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости.
"Станцуй мне музыку"
18 июня в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
Первый концерт традиционного летнего фестиваля "Музыка семи городов", в котором рожденную в результате сотрудничества солистов Эстонского национального балета Кэтлин Оя и Кристиано Принчипато и пианиста Йохана Рандвере танцевально-музыкальную программу связывает воедино подборка самых эмоциональных эстонских стихотворений.
Дуэт Марты-Лотты Кукк и Йоханнеса Пихлака
20 июня в 19.00 в кафе Оруского парка в Тойла.
Яанов вечер в сосняке Пуртсе
21 июня в 20.00.
Ансамбль "Untsakad".
Алайыэский яанов костер
21 июня в 20.00 на деревенской площади в Алайыэ.
Вечер Яанова дня в Люганузе
22 июня в 20.00 на деревенской площади в Люганузе.
Танцевальная музыка в исполнении ансамбля "Retronid".
Вечер Яанова дня в Алутагузе
22 июня в 20.00 в мяэтагузеской зоне отдыха рядом с роллерной трассой.
Гулянье с ансамблем "Kuulsuse Narrid" и местными участниками самодеятельности.
Авинурмеская бочарная ярмарка
23 июня в 9.00 на Авинурмеском стадионе.
Выступает "Curly Strings". В Авинурмеской церкви - концерт вокального ансамбля "Estonian Voices".
Парад Праздника победы
23 июня в 11.00 в Нарве на Петровской площади.
"Кайтселийт" отмечает в этом году Праздник победы парадом в Нарве, где принимать его будет президент Алар Карис; прямую трансляцию с парада традиционно будет вести ЭТВ. В параде участвуют около тысячи военнослужащих как из Эстонии, так и из-за рубежа.
Концерт Праздника победы
23 июня в 16.00 в Тудулиннаской церкви.
Выступают Яан Отс (рояль) и Неэме Отс (труба).
Праздник Яанова дня в Ийзаку
23 июня в 20.00 на Ийзакуской певческой сцене.
Выступают "Audru Jõelaevanduse Punt", ансамбль рунических песнопений "Silmaline", танцоры ийзакуской танцевальной группы "Sigin-Sagin" и женская группа народного танца "Tammiku".
"Вечерняя опера на мызе Сака"
27 июня в 19.00 на мызе Сака.
Виллу Вески и Тийт Каллусте
28 июня в 19.00 в Йыхви в церкви св. Михаила.
В концерте музыкантов Виллу Вески (саксофон) и Тийта Каллусте (аккордеон) "Голоса северных островов" прозвучат также размышления популярного натуралиста Фреда Юсси "Рядом с морем и лесом", взятые из звукового архива Эстонского национального вещания.
Фестиваль внутренних водоемов
29 июня в порту Васкнарва.
На проходящий в 18 портах фестиваль приглашаются как любители водных прогулок, так и те, кто предпочитает насладиться в портах культурой, попробовать характерные для этих мест деликатесы и получить новые знания. Фестиваль стартует в Ида-Вирумаа в Васкнарве, где выступят Лийс Лемсалу, ансамбль "Detail", группа народного танца "Tammiku" и многие другие самодеятельные артисты Ида-Вирумаа.
Культурная поездка: приятный день в Рабаталу
30 июня в 10.00 (выезд с парковки у йыхвиского виадука). Предварительная регистрация: anne.kippar@gmail.com.
Силламяэские Дни города и моря
29 и 30 июня в разных местах города.
ИЮЛЬ
Айн Аган и Яак Туксам
2 июля в 19.00 в Нарве в центре "Vaba Lava".
Трио Эгерта Мильдера
4 июля в 19.00 в Тойла во внутреннем дворе Белой виллы.
"Narva-Jõesuu jazz"
5 июля в Нарва-Йыэсуу в Светлом парке.
На фестивале, который второй год подряд проводится под руководством музыканта Олега Писаренко, выступят "Tanel Ruben Quintet", Сусанна Александра & "Titoks" и трио Ребекки Контус.
Вокаский триатлон
6 июля на Вокаском стадионе.
Мероприятием отмечается 40-летие проведения в Вока первого триатлона, который также стал первым соревнованием в этой дисциплине в Эстонии.
Герли Падар и Калле Сепп
6 июля в 19.00 на берегу пруда в Вока.
С концертной программой "Kummardus Mati Nuudele ja Silvi Vraidile" / "Поклон Мати Нууде и Сильви Врайт".
Брэд Юрьенс и Maurizio D´Agapito
7 июля в 18.00 в деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости.
Марианне Лейбур и Йоэль Реммель
9 июля в 19.00 в Азери.
День мызы Мяэтагузе
13 июля в 16.00 на мызе Мяэтагузе и в парке.
Акустический концерт Стефана и местные таланты, танцевальный вечер с Меэлисом Пундером и Антти Каммисте.
Забег мызы Мяэтагузе
13 июля в Мяэтагузе.
Нарва-Йыэсууский забег на морскую милю
13 июля в Нарва-Йыэсуу на берегу у спа "Meresuu".
Тойлаская регата
13 и 14 июля в Тойласком порту.
День Тудулинна
14 июля в Тудулиннаском народном доме.
Ансамбль "Amulett", тудулиннаская самодеятельность.
Ида-Вирумааский стадионный марафон
16 и 17 июля на Ийзакуском стадионе.
День детского творчества
20 июля в Нарва-Йыэсуу.
Таави Петерсон
21 июля в 18.00 в деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости.
Концерт "У маяка"
27 июля в Раннапунгерья.
Уже в 15-й раз концерт "У маяка" приглашает тебя со всей семьей в Раннапунгерья. Музыка и развлечения на любой вкус и возраст! В этом году выступят молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии и биг-бенд MUBA, "Puuluup", Хенрик Кальмет, "Toomas Vanema Kvartet", Отт Лепланд, Роберт Линна и Танель Падар с композициями "Rock Hotel", а также "Smilers".
АВГУСТ
Летняя музыкальная постановка "Kõik roosid..."
2, 3, 9 и 10 августа на певческой эстраде в Ийзаку.
Музыкальная комедия о первых шагах певца театра "Ванемуйне" уроженца Ийзаку Хеленда Пеэпа на актерском пути до его вечного хита "Kõik roosid ma kingiksin sulle...", который он в самые сумасшедшие времена исполнял в театре "Ванемуйне". Главную роль в постановке Реднара Аннуса исполнит Маариус Пярн. Задействованы и местные жители
"Estonia Ultra-Trail Race"
2 и 3 августа в Нарве на тропе здоровья Пяхклимяэ в Эккекюла.
Кийклаский день качелей
3 августа у Кийклаского народного дома.
Культурная поездка: Васкнарвский монастырский поход
3 августа в 10.00 (отправление с парковки у виадука в Йыхви). Предварительная регистрация: anne.kippar@gmail.com.
Пюхайыэский мотокросс
3 и 4 августа в Тойлаской волости на Пюхайыэской трассе для мотокросса.
Конкурс фигур из песка
9 августа на пляже в Нарва-Йыэсуу.
Пауль Нейтсов
9 августа в 18.00 в деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости.
Чемпионат стран Балтии по диск-гольфу
9-11 августа в Алутагузеском центре оздоровительного спорта.
День мызных кафе Алутагузеской волости
10 августа в разных локациях Алутагузеской волости.
Посетителей ждут специально открытые в этот день кафе и музыка.
День города Нарва-Йыэсуу
10 августа в разных локациях города Нарва-Йыэсуу.
Летняя постановка "Tartu Uus Teater" "Hungerburg 2024"
14-18 августа в Нарва-Йыэсуу в комплексе отдыха "Mereranna".
"Hungerburg 2024" - многоплановая программа, включает в себя театр, кино, экскурсии, лекции, музыку, вечеринки, выставки, инсталляции.
Летные дни в Ольгина
16 и 17 августа на аэродроме в Ольгина.
Люганузеский народный бег
17 августа в Люганузе.
175-километровая улица причудской еды
17 и 18 августа на побережье Чудского озера.
В причудских деревнях откроют двери pop-up-кафе.
Концерты в честь Дня восстановления независимости Эстонии "Viru laul 24"
18 августа в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры,
19 августа в 19.00 в Нарве в концертном зале "Женева",
20 августа в 14.00 на эстраде в Тойла.
Выступают Алика, Ида-Вирумааский молодежный объединенный хор, хор девочек ETV, юношеский хор национальной оперы "Estonia", камерный хор "Solare", студенты Эстонской академии музыки и театра, Нарвский городской симфонический оркестр, дирижер Анатолий Щура. Художественный руководитель и дирижер Хирво Сурва.
Прозвучит музыка Олава Эхала на стихи Леэло Тунгал.
Ансамбль "Antsud"
19 августа в деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости.
Променад в Оруском парке
20 августа в Тойла в Оруском парке.
Выступает ансамбль "Suured Tüdrukud".
Рэп-фестиваль "NORF"24"
24 августа на певческой эстраде в Ийзаку.
"NORF" - это общеэстонский фестиваль, который предлагает первый довольно большой сценический опыт молодым и талантливым рэперам в возрасте 12-22 лет. Хедлайнер - Reket.
Дни оперы в Нарве
21-25 августа в Кренгольмском квартале и других локациях Нарвы.
24 августа в 19.00 - мировая премьера оперы Малле Мальтис "Raasulapsuke" / "Дитя хлебной крошки" (либретто - Мерле Яэгер, постановка - Карл Лауметс).
"Море, музыка и сказочные огни"
31 августа на пляже в Тойла.
Выступает ансамбль "Nukker Kukeke".
СЕНТЯБРЬ
Фестиваль музыки и городской культуры "Station Narva"
5-8 сентября в разных локациях Нарвы.
Выступят десятки музыкантов.
Тойлаский народный бег
6 сентября в Тойла.
Люганузеская крестьянская ярмарка
7 сентября в 10.00 в Люганузе.
Одна из самых популярных ярмарок Ида-Вирумаа.
Inger
8 сентября в 18.00 в деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости.
Йыхвиский народный бег
14 сентября в Йыхви на стадионе Хейно Липпа.
Завершающий этап Ида-Вирумааской беговой серии, где ожидается более полутысячи участников.
Культурная поездка: открываем мызу Аа
14 сентября в 10.00 (отправление с парковки у виадука в Йыхви). Предварительная регистрация: anne.kippar@gmail.com.
Исполнитель-сюрприз
15 сентября в 18.00 в деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости.
Серия концертов на пикниковой сцене традиционно завершается исполнителем-сюрпризом, чье имя будет храниться в тайне до дня концерта.
"Sillamäe ultra"
21 сентября на тропе здоровья в Силламяэ.
Открытый чемпионат Ида-Вирумаа по бегу на 100 км.
Турнир по дзюдо "Narva Cup 2024"
21 сентября в Нарвском спортцентре.
Нарва - осенняя столица Эстонии
23 сентября в 22.12 в Нарве.
Фестиваль миноги
28 сентября в порту Нарва-Йыэсуу.
Театрализованное представление "Kalevipojad - Made In Finland"
30 сентября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
На сцене - Ян Ууспыльд, Индрек Таалмаа и Отт Сепп.
ОКТЯБРЬ
"Prantsuse jazz. Entre les Terres"
8 октября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
Квартет Джеки Молара и Франсуа Корнелупа: современная джазовая музыка и импровизация обретают хорошо знакомое и при этом новое звучание, тут слышны отголоски британской музыки, ирландских танцев и балканских ритмов. Оригинальное творчество акустического квартета преодолевает границы стран и жанров, приглашая слушателей отправиться в долгое музыкальное путешествие.
Музыкально-театральная постановка "Ноктюрн Арно Бабаджаняна"
10 октября в 17.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры.
Выступают Владимир Козлов (Украина) и Елена Коломийцева (Эстония).
НОЯБРЬ
"Prime Orchestra". "Dance Symphony 80s-90s"
6 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
Новое музыкальное шоу в стиле диско в исполнении "Prime Orchestra". Любимые миллионами людей мелодии и песни, ставшие символами нескольких эпох, наполнятся яркими симфоническими красками и мощью современного оркестра, вдохнувшего новую жизнь в знаменитые хиты.
Вокальный ансамбль "The Real Group"
7 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
Для ансамбля характерен тот самый неповторимый шведский саунд, вдохновленный джазом, поп-музыкой и скандинавскими хоровыми традициями.
Юбилейный концерт Эстонского национального мужского хора "Eesti kalendrilaulud" / "Эстонские календарные песни"
13 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
Хоровой цикл Вельо Тормиса "Эстонские календарные песни" будет исполнен совместно с хором девочек "Ellerhein".
Королевский национальный балет Грузии. "Огонь Грузии"
30 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
"Огонь Грузии" - это целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией.
ДЕКАБРЬ
Катарийна Мария Китс (скрипка) и Марсель Йоханнес Китс (виолончель). "Фокус на струнных"
3 декабря в Йыхвиском концертном доме.
В программе: Равель, Соната для скрипки и виолончели, M.73, Бах, Тьюр.
Театр теней "Teulis". "Твоя тень"
6 декабря в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.
Сейчас "Teulis" - самый необычный и востребованный театр теней в Европе.
Венский филармонический Штраус-оркестр
8 декабря в 18.00 в Йыхвиском концертном доме.
Коллектив привезет новую программу, которая включает в себя произведения Моцарта, Брамса, Гайдна, Альбинони, Баха, блистательного Кальмана и, конечно, династии Штраусов.
PS. Программа мероприятий в Ида-Вирумаа составлена с учетом информации на конец мая 2024 года. Рекомендуем также посетить туристический портал Ида-Вирумаа idaviru.ee, а также сайты организаторов мероприятий и социальные сети.
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