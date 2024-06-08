ЛЕТО / ОСЕНЬ Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа

Музыкально-театральная постановка "Ноктюрн Арно Бабаджаняна"

10 октября в 17.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры.

Выступают Владимир Козлов (Украина) и Елена Коломийцева (Эстония).

НОЯБРЬ

"Prime Orchestra". Фото: Erakogu

"Prime Orchestra". "Dance Symphony 80s-90s"

6 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Новое музыкальное шоу в стиле диско в исполнении "Prime Orchestra". Любимые миллионами людей мелодии и песни, ставшие символами нескольких эпох, наполнятся яркими симфоническими красками и мощью современного оркестра, вдохнувшего новую жизнь в знаменитые хиты.

"The Real Group". Фото: Erakogu

Вокальный ансамбль "The Real Group"

7 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Для ансамбля характерен тот самый неповторимый шведский саунд, вдохновленный джазом, поп-музыкой и скандинавскими хоровыми традициями.

Эстонский национальный мужской хор. Фото: Jaan Krivel

Юбилейный концерт Эстонского национального мужского хора "Eesti kalendrilaulud" / "Эстонские календарные песни"

13 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Хоровой цикл Вельо Тормиса "Эстонские календарные песни" будет исполнен совместно с хором девочек "Ellerhein".

Королевский национальный балет Грузии. "Огонь Грузии"

30 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

"Огонь Грузии" - это целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией.

ДЕКАБРЬ

Катарина Маприя Китс и Марсель Йоханнес Китс. Фото: Erakogu

Катарийна Мария Китс (скрипка) и Марсель Йоханнес Китс (виолончель). "Фокус на струнных"

3 декабря в Йыхвиском концертном доме.

В программе: Равель, Соната для скрипки и виолончели, M.73, Бах, Тьюр.

Театр теней "Teulis". Фото: Facebook

Театр теней "Teulis". "Твоя тень"

6 декабря в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Сейчас "Teulis" - самый необычный и востребованный театр теней в Европе.

Венский филармонический Штраус-оркестр

8 декабря в 18.00 в Йыхвиском концертном доме.

Коллектив привезет новую программу, которая включает в себя произведения Моцарта, Брамса, Гайдна, Альбинони, Баха, блистательного Кальмана и, конечно, династии Штраусов.

PS. Программа мероприятий в Ида-Вирумаа составлена с учетом информации на конец мая 2024 года. Рекомендуем также посетить туристический портал Ида-Вирумаа idaviru.ee, а также сайты организаторов мероприятий и социальные сети.

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Фото: Eesti Kultuurkapital