Сб, 8.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

ЛЕТО / ОСЕНЬ Календарь мероприятий в Ида-Вирумаа

Северное побережье
Copy
Дуэт "Puuluup", который в этом году вместе с группой "5miinust" представлял Эстонию на конкурсе песни "Евровидения", выступит в июле на концерте "У маяка" в Раннапунгерья.
Дуэт "Puuluup", который в этом году вместе с группой "5miinust" представлял Эстонию на конкурсе песни "Евровидения", выступит в июле на концерте "У маяка" в Раннапунгерья. Фото: Dmitri Kotjuh

В Ида-Вирумаа пройдет множество культурных и спортивных мероприятий на любой вкус.

ИЮНЬ

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вирумааский праздник танца

8 июня в 18.00 в Йыхви на стадионе Хейно Липпа.

В празднике танца "Ei ole üksi ükski maa" участвуют около 1300 танцоров разного возраста - от детей до бабушек, как из Ида-Вирумаа, так и из Ляэне-Вирумаа.

Открытие летнего сезона в Нарва-Йыэсуу

8 июня в Светлом парке, на берегу и в порту Нарва-Йыэсуу.

Кохтла-Ныммеский стадионный ультразабег

8 и 9 июня на стадионе Кохтла-Ныммеской школы.

Выносливые ультрабегуны постараются в течение 24 часов пробежать по кругу школьного стадиона как можно больше километров.

Отт Лепланд.
Отт Лепланд. Фото: Erakogu

Йыхвиский день общины

9 июня в 12.00 в Йыхвиском парке.

Рабочие комнаты. Свободная сцена. Дискуссия. День завершит начинающийся в 16.00 концерт группы Отта Лепланда.

Эвелин Самуэль и Йохан Рандвере.
Эвелин Самуэль и Йохан Рандвере. Фото: Facebook

Эвелин Самуэль и Йохан Рандвере

9 июня в 18.00 в деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости.

Забег службы тюрем

9 июня в 10.30 на Йыхвиской музыкальной площади.

Марие Калдвеэ.
Марие Калдвеэ. Фото: Tairo Lutter

Олимпийский день Эстонского олимпийского комитета

13 июня в 16.00 в Йыхви в окрестностях стадиона Хейно Липпа.

В олимпийский день все любители спорта смогут испытать себя в различных видах спорта. Под руководством завоевавших серебро нынешнего чемпионата мира Марие Калдвеэ и Харри Лилля можно будет поучиться игре в керлинг. В программе также концерт Геттер Яани.

Финал "TV olümpiastarti"

13 и 14 июня в Йыхви на стадионе Хейно Липпа.

Финал серии юношеских соревнований по легкой атлетике Эстонии с более чем полувековой историей, в которых принимают участие сотни молодых людей.

Кренгольм.
Кренгольм. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Фотопрогулка по Кренгольму

14 июня в 17.30 в Нарве в квартале Кренгольм.

Во время организуемой Нарвским музеем прогулки опытный гид покажет интересные места, поразительные архитектурные объекты и направит в важные для фотографа места. Подходит как для опытных фотоохотников, так и для любителей, кому нравится на ходу сделать несколько снимков на телефон.

"Faasinihe".
"Faasinihe". Фото: Facebook

Фестиваль "Punk Püss"

14 и 15 июня в Пюсси.

Участвуют более пары десятков панк-групп из Эстонии, Латвии и Финляндии: "Faasinihe", "Katk", "Hot Kommunist", "Alkomulaator" и др.

День кафе "Viru Toit"

15 июня в разных местах Ида-Вирумаа.

Во время Дня кафе "Viru Toit" в Ида-Вирумаа можно посетить более десятка кафе, которые придумают к этому дню особое меню, а также предложат всяческие другие занятия и развлечения. Дополнительная информация - на странице "Viru Toit".

Фортепианный концерт Александра Болотина

15 июня в 18.00 в Белом зале Нарва-Йыэсуу.

"Duende".
"Duende". Фото: Erakogu

Концерт студии танца фламенко "Duende"

16 июня в 16.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры.

В танцевальном концерте "Kummardus" тартуской студии "Duende" участвуют также группа цыганского танца "Romaška" и группа фламенко из Эльва.

Мари Юрьенс.
Мари Юрьенс. Фото: Arvo Meeks

Мари Юрьенс

16 июня в 18.00 в деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости.

"Станцуй мне музыку"

18 июня в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Первый концерт традиционного летнего фестиваля "Музыка семи городов", в котором рожденную в результате сотрудничества солистов Эстонского национального балета Кэтлин Оя и Кристиано Принчипато и пианиста Йохана Рандвере танцевально-музыкальную программу связывает воедино подборка самых эмоциональных эстонских стихотворений.

Марта-Лотта Кукк.
Марта-Лотта Кукк. Фото: Erakogu

Дуэт Марты-Лотты Кукк и Йоханнеса Пихлака

20 июня в 19.00 в кафе Оруского парка в Тойла.

Яанов вечер в сосняке Пуртсе

21 июня в 20.00.

Ансамбль "Untsakad".

Алайыэский яанов костер

21 июня в 20.00 на деревенской площади в Алайыэ.

Вечер Яанова дня в Люганузе

22 июня в 20.00 на деревенской площади в Люганузе.

Танцевальная музыка в исполнении ансамбля "Retronid".

Вечер Яанова дня в Алутагузе

22 июня в 20.00 в мяэтагузеской зоне отдыха рядом с роллерной трассой.

Гулянье с ансамблем "Kuulsuse Narrid" и местными участниками самодеятельности.

"Curly Strings".
"Curly Strings". Фото: Curly Strings

Авинурмеская бочарная ярмарка

23 июня в 9.00 на Авинурмеском стадионе.

Выступает "Curly Strings". В Авинурмеской церкви - концерт вокального ансамбля "Estonian Voices".

Парад Праздника победы

23 июня в 11.00 в Нарве на Петровской площади.

"Кайтселийт" отмечает в этом году Праздник победы парадом в Нарве, где принимать его будет президент Алар Карис; прямую трансляцию с парада традиционно будет вести ЭТВ. В параде участвуют около тысячи военнослужащих как из Эстонии, так и из-за рубежа.

Неэме Отс.
Неэме Отс. Фото: Erakogu

Концерт Праздника победы

23 июня в 16.00 в Тудулиннаской церкви.

Выступают Яан Отс (рояль) и Неэме Отс (труба).

Праздник Яанова дня в Ийзаку

23 июня в 20.00 на Ийзакуской певческой сцене.

Выступают "Audru Jõelaevanduse Punt", ансамбль рунических песнопений "Silmaline", танцоры ийзакуской танцевальной группы "Sigin-Sagin" и женская группа народного танца "Tammiku".

"Вечерняя опера на мызе Сака"

27 июня в 19.00 на мызе Сака.

Виллу Вески и Тийт Каллусте.
Виллу Вески и Тийт Каллусте. Фото: Peeter Langovits

Виллу Вески и Тийт Каллусте

28 июня в 19.00 в Йыхви в церкви св. Михаила.

В концерте музыкантов Виллу Вески (саксофон) и Тийта Каллусте (аккордеон) "Голоса северных островов" прозвучат также размышления популярного натуралиста Фреда Юсси "Рядом с морем и лесом", взятые из звукового архива Эстонского национального вещания.

Лийс Лемсалу.
Лийс Лемсалу. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Фестиваль внутренних водоемов

29 июня в порту Васкнарва.

На проходящий в 18 портах фестиваль приглашаются как любители водных прогулок, так и те, кто предпочитает насладиться в портах культурой, попробовать характерные для этих мест деликатесы и получить новые знания. Фестиваль стартует в Ида-Вирумаа в Васкнарве, где выступят Лийс Лемсалу, ансамбль "Detail", группа народного танца "Tammiku" и многие другие самодеятельные артисты Ида-Вирумаа.

Культурная поездка: приятный день в Рабаталу

30 июня в 10.00 (выезд с парковки у йыхвиского виадука). Предварительная регистрация: anne.kippar@gmail.com.

Силламяэ.
Силламяэ. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Силламяэские Дни города и моря

29 и 30 июня в разных местах города. 

ИЮЛЬ

Айн Аган.
Айн Аган. Фото: Mihkel Maripuu

Айн Аган и Яак Туксам

2 июля в 19.00 в Нарве в центре "Vaba Lava".

Трио Эгерта Мильдера.
Трио Эгерта Мильдера. Фото: ERR

Трио Эгерта Мильдера

4 июля в 19.00 в Тойла во внутреннем дворе Белой виллы.

"Tanel Ruben Quintet".
"Tanel Ruben Quintet". Фото: Tanel Ruben Quintet

"Narva-Jõesuu jazz"

5 июля в Нарва-Йыэсуу в Светлом парке.

На фестивале, который второй год подряд проводится под руководством музыканта Олега Писаренко, выступят "Tanel Ruben Quintet", Сусанна Александра & "Titoks" и трио Ребекки Контус.

Вокаский триатлон

6 июля на Вокаском стадионе.

Мероприятием отмечается 40-летие проведения в Вока первого триатлона, который также стал первым соревнованием в этой дисциплине в Эстонии.

Калле Сепп.
Калле Сепп. Фото: Eero Vabamägi

Герли Падар и Калле Сепп

6 июля в 19.00 на берегу пруда в Вока.

С концертной программой "Kummardus Mati Nuudele ja Silvi Vraidile" / "Поклон Мати Нууде и Сильви Врайт".

Брэд Юрьенс и Maurizio D´Agapito

7 июля в 18.00 в деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости.

Марианне Лейбур и Йоэль Реммель

9 июля в 19.00 в Азери.

Стефан.
Стефан. Фото: Konstantin Sednev

День мызы Мяэтагузе

13 июля в 16.00 на мызе Мяэтагузе и в парке.

Акустический концерт Стефана и местные таланты, танцевальный вечер с Меэлисом Пундером и Антти Каммисте.

Забег мызы Мяэтагузе

13 июля в Мяэтагузе.

Нарва-Йыэсууский забег на морскую милю

13 июля в Нарва-Йыэсуу на берегу у спа "Meresuu".

Тойлаская регата

13 и 14 июля в Тойласком порту.

Ансамбль "Amulett".
Ансамбль "Amulett". Фото: Facebook

День Тудулинна

14 июля в Тудулиннаском народном доме.

Ансамбль "Amulett", тудулиннаская самодеятельность.

Ида-Вирумааский стадионный марафон.
Ида-Вирумааский стадионный марафон. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ида-Вирумааский стадионный марафон

16 и 17 июля на Ийзакуском стадионе.

День детского творчества

20 июля в Нарва-Йыэсуу.

Таави Петерсон

21 июля в 18.00 в деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости.

"Puuluup".
"Puuluup". Фото: Dmitri Kotjuh

Концерт "У маяка"

27 июля в Раннапунгерья.

Уже в 15-й раз концерт "У маяка" приглашает тебя со всей семьей в Раннапунгерья. Музыка и развлечения на любой вкус и возраст! В этом году выступят молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии и биг-бенд MUBA, "Puuluup", Хенрик Кальмет, "Toomas Vanema Kvartet", Отт Лепланд, Роберт Линна и Танель Падар с композициями "Rock Hotel", а также "Smilers". 

АВГУСТ

Летняя музыкальная постановка "Kõik roosid..."

2, 3, 9 и 10 августа на певческой эстраде в Ийзаку.

Музыкальная комедия о первых шагах певца театра "Ванемуйне" уроженца Ийзаку Хеленда Пеэпа на актерском пути до его вечного хита "Kõik roosid ma kingiksin sulle...", который он в самые сумасшедшие времена исполнял в театре "Ванемуйне". Главную роль в постановке Реднара Аннуса исполнит Маариус Пярн. Задействованы и местные жители

"Estonia Ultra-Trail Race"

2 и 3 августа в Нарве на тропе здоровья Пяхклимяэ в Эккекюла.

Кийклаский день качелей

3 августа у Кийклаского народного дома.

Васкнарвский монастырь.
Васкнарвский монастырь. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Культурная поездка: Васкнарвский монастырский поход

3 августа в 10.00 (отправление с парковки у виадука в Йыхви). Предварительная регистрация: anne.kippar@gmail.com.

Пюхайыэский мотокросс.
Пюхайыэский мотокросс. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Пюхайыэский мотокросс

3 и 4 августа в Тойлаской волости на Пюхайыэской трассе для мотокросса.

Фигура из песка. 
Фигура из песка. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Конкурс фигур из песка

9 августа на пляже в Нарва-Йыэсуу.

Пауль Нейтсов.
Пауль Нейтсов. Фото: Eero Vabamägi

Пауль Нейтсов

9 августа в 18.00 в деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости.

Фото: Erakogu

Чемпионат стран Балтии по диск-гольфу

9-11 августа в Алутагузеском центре оздоровительного спорта.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

День мызных кафе Алутагузеской волости

10 августа в разных локациях Алутагузеской волости.

Посетителей ждут специально открытые в этот день кафе и музыка.

День города Нарва-Йыэсуу

10 августа в разных локациях города Нарва-Йыэсуу.

Летняя постановка "Tartu Uus Teater" "Hungerburg 2024"

14-18 августа в Нарва-Йыэсуу в комплексе отдыха "Mereranna".

"Hungerburg 2024" - многоплановая программа, включает в себя театр, кино, экскурсии, лекции, музыку, вечеринки, выставки, инсталляции.

Летные дни в Ольгина

16 и 17 августа на аэродроме в Ольгина.

Люганузеский народный бег

17 августа в Люганузе.

175-километровая улица причудской еды

17 и 18 августа на побережье Чудского озера.

В причудских деревнях откроют двери pop-up-кафе.

Концерты в честь Дня восстановления независимости Эстонии "Viru laul 24"

18 августа в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры,

19 августа в 19.00 в Нарве в концертном зале "Женева",

20 августа в 14.00 на эстраде в Тойла.

Выступают Алика, Ида-Вирумааский молодежный объединенный хор, хор девочек ETV, юношеский хор национальной оперы "Estonia", камерный хор "Solare", студенты Эстонской академии музыки и театра, Нарвский городской симфонический оркестр, дирижер Анатолий Щура. Художественный руководитель и дирижер Хирво Сурва.

Прозвучит музыка Олава Эхала на стихи Леэло Тунгал.

Ансамбль "Antsud"

19 августа в деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости.

"Suured Tüdrukud".
"Suured Tüdrukud". Фото: Facebook

Променад в Оруском парке

20 августа в Тойла в Оруском парке.

Выступает ансамбль "Suured Tüdrukud".

Reket.
Reket. Фото: Erakogu

Рэп-фестиваль "NORF"24"

24 августа на певческой эстраде в Ийзаку.

"NORF" - это общеэстонский фестиваль, который предлагает первый довольно большой сценический опыт молодым и талантливым рэперам в возрасте 12-22 лет. Хедлайнер - Reket.

Дни оперы в Нарве

21-25 августа в Кренгольмском квартале и других локациях Нарвы.

24 августа в 19.00 - мировая премьера оперы Малле Мальтис "Raasulapsuke" / "Дитя хлебной крошки" (либретто - Мерле Яэгер, постановка - Карл Лауметс).

"Море, музыка и сказочные огни"

31 августа на пляже в Тойла.

Выступает ансамбль "Nukker Kukeke". 

СЕНТЯБРЬ

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Фестиваль музыки и городской культуры "Station Narva"

5-8 сентября в разных локациях Нарвы.

Выступят десятки музыкантов.

Тойлаский народный бег

6 сентября в Тойла.

Люганузеская крестьянская ярмарка.
Люганузеская крестьянская ярмарка. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеская крестьянская ярмарка

7 сентября в 10.00 в Люганузе.

Одна из самых популярных ярмарок Ида-Вирумаа.

Inger.
Inger. Фото: Tairo Lutter

Inger

8 сентября в 18.00 в деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости.

Йыхвиский народный бег.
Йыхвиский народный бег. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Йыхвиский народный бег

14 сентября в Йыхви на стадионе Хейно Липпа.

Завершающий этап Ида-Вирумааской беговой серии, где ожидается более полутысячи участников.

Мыза Аа.
Мыза Аа. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Культурная поездка: открываем мызу Аа

14 сентября в 10.00 (отправление с парковки у виадука в Йыхви). Предварительная регистрация: anne.kippar@gmail.com.

Исполнитель-сюрприз

15 сентября в 18.00 в деревне Сака на пикниковой сцене хутора Пости.

Серия концертов на пикниковой сцене традиционно завершается исполнителем-сюрпризом, чье имя будет храниться в тайне до дня концерта.

"Sillamäe ultra".
"Sillamäe ultra". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Sillamäe ultra"

21 сентября на тропе здоровья в Силламяэ.

Открытый чемпионат Ида-Вирумаа по бегу на 100 км.

Турнир по дзюдо "Narva Cup 2024"

21 сентября в Нарвском спортцентре.

Нарва - осенняя столица Эстонии.
Нарва - осенняя столица Эстонии. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Нарва - осенняя столица Эстонии

23 сентября в 22.12 в Нарве.

Фестиваль миноги.
Фестиваль миноги. Фото: Anna Markova

Фестиваль миноги

28 сентября в порту Нарва-Йыэсуу.

Ян Ууспыльд, Индрек Таалмаа и Отт Сепп.
Ян Ууспыльд, Индрек Таалмаа и Отт Сепп. Фото: Erakogu

Театрализованное представление "Kalevipojad - Made In Finland"

30 сентября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

На сцене - Ян Ууспыльд, Индрек Таалмаа и Отт Сепп.

ОКТЯБРЬ

Квартет Джеки Молара и Франсуа Корнелупа.
Квартет Джеки Молара и Франсуа Корнелупа. Фото: Erakogu

"Prantsuse jazz. Entre les Terres"

8 октября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Квартет Джеки Молара и Франсуа Корнелупа: современная джазовая музыка и импровизация обретают хорошо знакомое и при этом новое звучание, тут слышны отголоски британской музыки, ирландских танцев и балканских ритмов. Оригинальное творчество акустического квартета преодолевает границы стран и жанров, приглашая слушателей отправиться в долгое музыкальное путешествие.

Музыкально-театральная постановка "Ноктюрн Арно Бабаджаняна"

10 октября в 17.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры.

Выступают Владимир Козлов (Украина) и Елена Коломийцева (Эстония).

НОЯБРЬ

"Prime Orchestra".
"Prime Orchestra". Фото: Erakogu

"Prime Orchestra". "Dance Symphony 80s-90s"

6 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Новое музыкальное шоу в стиле диско в исполнении "Prime Orchestra". Любимые миллионами людей мелодии и песни, ставшие символами нескольких эпох, наполнятся яркими симфоническими красками и мощью современного оркестра, вдохнувшего новую жизнь в знаменитые хиты.

"The Real Group".
"The Real Group". Фото: Erakogu

Вокальный ансамбль "The Real Group"

7 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Для ансамбля характерен тот самый неповторимый шведский саунд, вдохновленный джазом, поп-музыкой и скандинавскими хоровыми традициями.

Эстонский национальный мужской хор.
Эстонский национальный мужской хор. Фото: Jaan Krivel

Юбилейный концерт Эстонского национального мужского хора "Eesti kalendrilaulud" / "Эстонские календарные песни"

13 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Хоровой цикл Вельо Тормиса "Эстонские календарные песни" будет исполнен совместно с хором девочек "Ellerhein".

Королевский национальный балет Грузии. "Огонь Грузии"

30 ноября в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

"Огонь Грузии" - это целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией.

ДЕКАБРЬ

Катарина Маприя Китс и Марсель Йоханнес Китс.
Катарина Маприя Китс и Марсель Йоханнес Китс. Фото: Erakogu

Катарийна Мария Китс (скрипка) и Марсель Йоханнес Китс (виолончель). "Фокус на струнных"

3 декабря в Йыхвиском концертном доме.

В программе: Равель, Соната для скрипки и виолончели, M.73, Бах, Тьюр.

Театр теней "Teulis".
Театр теней "Teulis". Фото: Facebook

Театр теней "Teulis". "Твоя тень"

6 декабря в 19.00 в Йыхвиском концертном доме.

Сейчас "Teulis" - самый необычный и востребованный театр теней в Европе.

Венский филармонический Штраус-оркестр

8 декабря в 18.00 в Йыхвиском концертном доме.

Коллектив привезет новую программу, которая включает в себя произведения Моцарта, Брамса, Гайдна, Альбинони, Баха, блистательного Кальмана и, конечно, династии Штраусов.

PS. Программа мероприятий в Ида-Вирумаа составлена с учетом информации на конец мая 2024 года. Рекомендуем также посетить туристический портал Ида-Вирумаа idaviru.ee, а также сайты организаторов мероприятий и социальные сети. 

Публикуется при поддержке:

Фото: Eesti Kultuurkapital
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Досуг
Наверх