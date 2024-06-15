ОПРОС Правильное ли решение отказаться от строительства новой основной школы на месте Славянской школы?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Анжела БАДАНОВА, безработная:

- У меня двойственное мнение по решени. С одной стороны, школа старая и рано или поздно ее придется закрывать. С другой стороны, надо ли строить такую школу, как Кесклиннаская, - недоделки, дешевые материалы, множество проблем, которые уже через полгода начали вылезать... Знаю об этом со слов знакомых, чьи дети там учатся. Может, лучше все-таки Славянскую отремонтировать?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Светлана ВОРОБЕЙ, молодая мама:

- Слышала об этом решении Кохтла-Ярвеского горсобрания. Как обычно, все куда-то уходит... Плохо, что отказались, всегда хорошо, когда в городе что-то новое и красивое появляется. Детям нужны современные условия, простор. Надеялись на это. Если есть время передумать, наши депутаты должны взвесить все и изменить решение.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Маттиас ЭЙНШТЕЙН, специалист по уходу за ветряками:

- Трудный вопрос, может быть, потому что я не очень знаком с деталями ситуации. Дать оценку решению не могу, но жизненный опыт показывает, что с такими подарками потом возникают обязанности.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Надежда КАРПОВА, помощник ветеринара:

- Мало знаю об этом, но думаю, что власти неправильно поступили, всегда хорошо иметь в городе что-то новое. Если еще есть время, властям надо об этом хорошо подумать.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Яанус ПУУЛЬ, водитель:

- Это абсурдно. Живу в Кохтла-Ярве шесть лет, переехал из Йыхви. Наблюдая за тем, что происходит, вижу, что многие решения Кохтла-Ярвеского горсобрания непонятны и нелогичны. Почему надо отказываться от новой школы, которая могла быть построена на деньги государства и в дальнейшем будет требовать меньше средств на обслуживание?