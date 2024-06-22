ОПРОС Как будете отмечать Яанов день?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Михаил КАМЧАТНИКОВ, водитель международных рейсов:

- Буду как раз в рейсе, еду в Лиссабон, так что остаюсь в этом году без праздника. Но когда вернусь, обязательно посидим с семьей и друзьями за столом, потому что Яанов день для нас также большой семейный праздник - это день нашей свадьбы, уже 33 года вместе.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Яан КИВИЛО, пенсионер:

- Скорее всего, никак. В прошлые годы играл в оркестре и все Яановы дни приходилось выступать, иногда в нескольких местах. Да и во время других праздников тоже, наверное, весь лимит своих праздников исчерпал. Не хочется никуда, дома останусь.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Александра ГЛУШКОВА, молодая мама:

- У нас трое детей, с ними далеко не уедешь и особенных планов пока не построишь. Поэтому будем в кругу семьи. Но костер в своем саду зажжем обязательно. Каких-то особенных традиций празднования Яанова дня в нашей семье нет, но собраться всем вместе, чтобы провести день и вечер, - это уже праздник.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кая РАХАСЕПП, садовод:

- Как обычно, сначала посидим в своем саду с друзьями, а потом куда-то поедем. Не знаю точно еще куда, посмотрим, где что-то будет происходить интересное.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Наталья ПОГОДИНА, стилист-парикмахер:

- Как обычно, весь день на работе. Но вечером традиционно соберемся у мамы всей семьей, обязательно зажжем костер и просто будем общаться.