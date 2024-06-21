СВОДКА ПОЛИЦИИ Работник магазина ударил мужчину

В Силламяэ украли три автомобильных мотора

19 июня в полицию сообщили, что на улице Аэднику в Силламяэ были похищены три автомобильных мотора, а также передний и задний мост легкового автомобиля. Причиненный кражей ущерб составляет, по первоначальным данным, 900 евро.

Женщины пострадали от домашнего насилия

В четверг в полицию поступило три сообщения о нарвитянах, которые побили женщин. На улице Уускюла 41-летний пьяный мужчина ударил свою сожительницу острым предметом и ушел из квартиры. На улице Хоммику 37-летний мужчина тоже побил свою сожительницу. На улице Раху полиция задержала 36-летнего мужчину, который, будучи пьяным, напал на свою мать.

В Нарве украли строительную древесину

В четверг в полицию поступило сообщение о том, что на улице Лыуна в Нарве было украдено строительной древесины на сумму более 2000 евро.