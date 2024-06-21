19 июня полиция получила сообщение, что в магазине на улице Харидузе в Силламяэ между 33-летним мужчиной и работником магазина произошел конфликт, в результате которого работник ударил мужчину. Более точные обстоятельства случившегося выяснит полиция в ходе уголовного производства.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Работник магазина ударил мужчину
В Силламяэ украли три автомобильных мотора
19 июня в полицию сообщили, что на улице Аэднику в Силламяэ были похищены три автомобильных мотора, а также передний и задний мост легкового автомобиля. Причиненный кражей ущерб составляет, по первоначальным данным, 900 евро.
Женщины пострадали от домашнего насилия
В четверг в полицию поступило три сообщения о нарвитянах, которые побили женщин. На улице Уускюла 41-летний пьяный мужчина ударил свою сожительницу острым предметом и ушел из квартиры. На улице Хоммику 37-летний мужчина тоже побил свою сожительницу. На улице Раху полиция задержала 36-летнего мужчину, который, будучи пьяным, напал на свою мать.
В Нарве украли строительную древесину
В четверг в полицию поступило сообщение о том, что на улице Лыуна в Нарве было украдено строительной древесины на сумму более 2000 евро.