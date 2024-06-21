Лихача с первичным водительским удостоверением отправили за решетку

Незадолго до часа ночи в пятницу молодой человек с первичным водительским удостоверением мчался со скоростью 199 км/ч по дороге за пределами населенного пункта в деревне Атсалама.

Более месяца назад, 4 мая, полицейские зафиксировали скорость его "Audi" в 197 км/ч на дороге Тойла-Кырве. Тогда его наказали лишением права управления транспортным средством на восемь месяцев, но решение было еще на стадии вступления в силу.

После последнего задержания молодой человек был доставлен в тюрьму и приговорен к 20 дням лишения свободы, и на этот раз его лишили водительских прав на 12 месяцев. Молодой человек неоднократно управлял автомобилем на такой высокой скорости, что не смог бы вовремя среагировать на потенциально опасные ситуации на дороге.

По данным полиции, в последнее время количество нарушений правил дорожного движения значительно увеличилось. За первые пять месяцев этого года количество правонарушений, связанных с превышением скорости более чем на 40 км/ч, увеличилось наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наряду с этим произошло также немало серьезных дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло несколько человек. Полиция призывает всех водителей и участников дорожного движения быть более внимательными и соблюдать правила дорожного движения.