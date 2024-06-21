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Отдыхающие у Чудского озера вколотили колышек палатки над 100-килограммовой бомбой

Северное побережье
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Авиабомба была перевезена на другой берег реки Раннапунгерья на доставленном из Тарту специальном катере.
Авиабомба была перевезена на другой берег реки Раннапунгерья на доставленном из Тарту специальном катере. Фото: Спасательный департамент

Днем в четверг отдыхающие в Раннапунгерья на Чудском озере вколотили колышек палатки над находившимся в земле металлическим предметом, который оказался стокилограммовой авиабомбой. Прибывшие на место саперы ее убрали и взорвали в безопасном месте.

Взрывное устройство находилось в прибрежной зоне, куда можно добраться только по узкой походной тропе. Для безопасного извлечения взрывного устройства из Тарту был доставлен специальный катер с аппарелью, на котором бомбу переправили на другой берег реки Раннапунгерья. На месте спасатели обеспечили безопасность и привлекли сотрудников экстренных служб.

Поскольку взрывать авиабомбу на месте было небезопасно, а саперы определили, что взрывное устройство транспортабельно, его доставили к месту взрыва в сопровождении полицейской машины.

- Взрывные устройства находили на берегах Чудского озера и раньше, но в основном они были небольших размеров, - пояснил Расмус Рооден, главный сапер Восточно-Эстонской группы разминирования, который похвалил отдыхающих за то, что они немедленно сообщили об опасной находке по номеру службы экстренной помощи.

Спасательный департамент напоминает, что в случае обнаружения подозрительного предмета в лесу, на чердаке или в водоеме, необходимо сразу позвонить по номеру экстренной помощи 112. Позвонить по номеру экстренной помощи следует даже при подозрении на взрывное устройство. Саперы просят не трогать и не перемещать найденный предмет. Чем более ржавым является обнаруженное взрывное устройство и чем хуже его состояние, тем большую опасность оно представляет для человека. Безобидное на первый взгляд взрывное устройство может взорваться при перемещении, что приведет к трагическим последствиям. По возможности следует обозначить место находки. Если есть возможность, надо дождаться саперов, предупредить людей, находящихся поблизости, и не позволять посторонним находиться поблизости. Прибывшие на место саперы доставят взрывное устройство в безопасное место и обезвредят. В зависимости от состояния и местоположения взрывного устройства оно также может быть обезврежено на месте. 

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Северное побережье
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