Жители Эстонии позитивно оценивают участие искусственного интеллекта в управлении страной

Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов заявила, что в основе позитивного отношения эстонцев лежит, прежде всего, общее доверие к технологиям и цифровой стране.

- Жители Эстонии доверяют использованию искусственного интеллекта в госуслугах больше, чем жители Швеции и Германии, однако реальная осведомленность эстонцев о функционировании и специфике автоматизированного процесса принятия решений низкая. Я бы сказал, что это авансовая поддержка, которую еще предстоит заслужить. Как подчеркивается в ряде исследований, для обеспечения легитимности и надежности автоматических решений граждане должны иметь возможность понимать решения, а также влиять на них, - сказала Данилов.

Автоматизированное принятие решений, или ADM (по-английски "Автоматическое принятие решений"), означает выполнение задач и принятие решений с использованием алгоритмов, которые используют либо фиксированные правила, либо модели обучения, такие как прогнозный анализ данных.

Опрос, проведенный в трех европейских странах, показал, что жители Эстонии положительно относятся к решениям ADM, и каждый второй житель Эстонии ожидает от этого экономии средств и времени. Эта группа характеризуется сильным доверием к институтам и низким восприятием риска. С другой стороны, почти 30% населения относят к группе с высокой осведомленностью о правах владельцев данных и защите данных и низким уровнем доверия к государственным учреждениям. Примерно треть опрошенных не смогли или не захотели сделать выбор.

Предыдущие исследования показали, что прозрачность и широкое участие граждан имеют решающее значение для укрепления доверия к ADM. К сожалению, важным опасением, которое необходимо устранить, является то, что автоматизированные системы принятия решений имеют ограниченную способность учитывать индивидуальные особенности или делать исключения, которые могут быть важны для принятия справедливых решений.

- Например, ADM не может учитывать более широкий контекст и делать исключения, поскольку в искусственной ветке отсутствуют эмоции, такие как чувство справедливости и сопереживание, которые свойственны человеку, - пояснила Данилов.

Эстонцы, принявшие участие в сравнительном исследовании стран, выше, чем шведские и немецкие респонденты, в случае решений, принимаемых искусственным интеллектом, оценивают эффективность, защиту личных интересов и солидарность. Респонденты из Эстонии дали более высокую оценку пригодности ADM для государственного управления (2,5 в Эстонии против 2,2 в Швеции и Германии). Оптимизм эстонцев значителен, учитывая, что осведомленность о системах ADM на самом деле низкая (оценка 1,6 по шкале от 1 до 5).