День Победы начался в Нарве с торжественного поднятия флага в Западном дворе Нарвского замка в семь утра.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ День победы начался в Нарве с церемонии поднятия флага
Торжества в честь победы в Освободительной войне, когда 23 июня 1919 года в битве под Вынну эстонские и латвийские войска одержали победу над Ландесвером, продолжатся в Нарве возложением венков на Гарнизонном кладбище и зажжением Огня победы.
В 11 часов утра на Петровской площади в Нарве состоится военный парад сил обороны Эстонии и союзников.