ГАЛЕРЕЯ День победы начался в Нарве с церемонии поднятия флага

Торжества в честь победы в Освободительной войне, когда 23 июня 1919 года в битве под Вынну эстонские и латвийские войска одержали победу над Ландесвером, продолжатся в Нарве возложением венков на Гарнизонном кладбище и зажжением Огня победы.