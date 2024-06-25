ГАЛЕРЕЯ Уездного знака отличия удостоены Мати Лиллиаллик и Эве Эаст

Мати Лиллиаллик, член правления Клуба по организации спортивных мероприятий, работает в этой сфере уже почти тридцать лет и был в команде организаторов более двухсот спортивных мероприятий. Для него как для бывшего жителя Ида-Вирумаа спортивная жизнь уезда всегда была важна.

В 2009 году по его инициативе в Майдла прошли соревнования памяти героя спорта Хейно Липпа, уроженца Ида-Вирумаа, в которых приняли участие лучшие толкатели ядра в мире. С 2011 года Мати Лиллиаллик организует крупнейшее мероприятие народного спорта в Ида-Вирумаа - Нарвский энергетический забег, которое теперь называется Нарвским городским забегом.

Организатор первоклассных мероприятий

В 2022 году этот список пополнился Йыхвиским вечером легкой атлетики - еще одним крупным зрелищным спортивным мероприятием, которое становится все более популярным. В прошлом году Йыхвиский вечер легкой атлетики высокой категории вошел в ТОП-50 европейских соревнований.

Получивший высшую награду уезда организатор спортивных мероприятий Мати Лиллиаллик и исполнительный руководитель Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Меэлис Кууск. Фото: Ilja Smirnov

Состоявшийся в этом году 23 мая третий Йыхвиский вечер легкой атлетики, в котором приняли участие спортсмены из 32 стран, был еще более зрелищным. Это необычно даже для крупного титульного мероприятия, когда одновременно выступают рекордсмен мира, олимпийский чемпион и чемпион мира. Вечер легкой атлетики подтвердил, что Йыхви стал излюбленным местом соревнований мировых асов метания диска.