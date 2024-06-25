В День победы Мати Лиллиаллик, организатор спортивных мероприятий высшего класса, и Эве Эаст, глава Союза самоуправлений Ида-Вирумаа и старейшина Тойлаской волости, приняли высшую награду уезда.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Уездного знака отличия удостоены Мати Лиллиаллик и Эве Эаст
Мати Лиллиаллик, член правления Клуба по организации спортивных мероприятий, работает в этой сфере уже почти тридцать лет и был в команде организаторов более двухсот спортивных мероприятий. Для него как для бывшего жителя Ида-Вирумаа спортивная жизнь уезда всегда была важна.
В 2009 году по его инициативе в Майдла прошли соревнования памяти героя спорта Хейно Липпа, уроженца Ида-Вирумаа, в которых приняли участие лучшие толкатели ядра в мире. С 2011 года Мати Лиллиаллик организует крупнейшее мероприятие народного спорта в Ида-Вирумаа - Нарвский энергетический забег, которое теперь называется Нарвским городским забегом.
Организатор первоклассных мероприятий
В 2022 году этот список пополнился Йыхвиским вечером легкой атлетики - еще одним крупным зрелищным спортивным мероприятием, которое становится все более популярным. В прошлом году Йыхвиский вечер легкой атлетики высокой категории вошел в ТОП-50 европейских соревнований.
Состоявшийся в этом году 23 мая третий Йыхвиский вечер легкой атлетики, в котором приняли участие спортсмены из 32 стран, был еще более зрелищным. Это необычно даже для крупного титульного мероприятия, когда одновременно выступают рекордсмен мира, олимпийский чемпион и чемпион мира. Вечер легкой атлетики подтвердил, что Йыхви стал излюбленным местом соревнований мировых асов метания диска.
Легкоатлетические вечера в Йыхви получили прекрасное освещение как в Эстонии, так и за рубежом. Главная причина - это, конечно, высокие результаты, но не будет результатов и лучших спортсменов, если не будет первоклассной организации мероприятий, которую Мати Лиллиаллик обеспечивает на каждом своем соревновании.
Защитница общих интересов местных самоуправлений
Эве Эаст была награждена уездным знаком отличия как выдающийся руководитель и активный деятель развития Ида-Вирумаа. С 2018 года она является председателем правления Союза самоуправлений Ида-Вирумаа и возглавляет волость Тойла с момента административной реформы, когда были объединены волости Кохтла-Нымме, Кохтла и Тойла.
До того как стать тойласким волостным старейшиной, Эве работала в Ида-Вируском уездном управлении, где получила основательное представление о том, как функционирует местное самоуправление. Полученное образование также помогало управлять уездом и развивать его: Эве Эаст получила юридическое образование в Тартуском университете и степень магистра социальных наук со специализацией в области государствоведения в Таллиннском университете.
Эве Эаст активно участвовала в формировании политики местного самоуправления в качестве вице-президента НКО "POLIS". Через Союз городов и волостей она активно участвовала в деятельности рабочей группы по внутренней безопасности и дееспособности во время кризисов. Под ее руководством была подчеркнута всевозрастающая роль местных самоуправлений в сфере внутренней безопасности и готовности к кризисам.
Деятельность и самоотдача Эве Эаст оказали значительное влияние на развитие Ида-Вирумаа и сотрудничество между самоуправлениями. Под ее руководством Союз самоуправлений Ида-Вирумаа работал над формулированием и представлением общих интересов местных самоуправлений.
На посту волостного старейшины Эве Эаст сосредоточилась на имидже и развитии Тойлаской волости. Под ее руководством волость стремится создать дружную и крепкую общину.