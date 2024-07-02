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У дороги в Валасте можно увидеть классику эстонской живописи

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Картину Анатолия Кайгородова "Осень" можно найти в Валасте.
Картину Анатолия Кайгородова "Осень" можно найти в Валасте. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Проект "Kultuuripõld" ("Поле культуры") до конца лета выведет на обозрение пейзажи полей Эстонии, принадлежащие кисти классиков изобразительного искусства.

Всего по Эстонии их семь, одним из которых можно полюбоваться в Валасте. "Поля занимают около четверти территории Эстонии. Это земля, которая нас кормит. Обработка ее требует мудрости и настойчивости, опыта и новаторского ума. Наша культура тоже дает представление о важности сельскохозяйственных угодий. Кампания "Поле культуры" приносит картины, принадлежащие кисти наших классиков искусства, на поля сегодняшней Эстонии", - объясняет организатор кампании "BASF Agricultural Solutions".

Десятки и десятки местных художников пытались запечатлеть на холсте тысячеликое поле Эстонии. И хотя пейзаж во многих местах за сто лет изменился до неузнаваемости, проект отобрал семь работ классиков эстонской живописи и разместил их на семи нынешних эстонских полях, где можно угадать вид, аналогичный тому, что видели Антс Лайкмаа, Конрад Мяги и другие художники столетие назад.

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Культура
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