У дороги в Валасте можно увидеть классику эстонской живописи

Всего по Эстонии их семь, одним из которых можно полюбоваться в Валасте. "Поля занимают около четверти территории Эстонии. Это земля, которая нас кормит. Обработка ее требует мудрости и настойчивости, опыта и новаторского ума. Наша культура тоже дает представление о важности сельскохозяйственных угодий. Кампания "Поле культуры" приносит картины, принадлежащие кисти наших классиков искусства, на поля сегодняшней Эстонии", - объясняет организатор кампании "BASF Agricultural Solutions".