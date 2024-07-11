Осенью на побережье Чудского озера должно начаться строительство природного спа стоимостью более 40 миллионов евро

В отеле, в котором будут работать около 100 человек, планируется 97 номеров, ресторан, многофункциональный зал для семинаров, спа-комплекс с бассейнами и двумя спа-люксами, зона косметических процедур и ухода и многое другое. На прошлой неделе подготовка, длившаяся два с половиной года, получила решающий импульс благодаря решению Фонда предпринимательства и инноваций поддержать создание природного спа-отеля 13 миллионами евро из фонда справедливого перехода. Девелопер инвестирует около 29 миллионов евро.