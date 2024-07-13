Новый совет состоит из двух волостных чиновников и председателя собрания.
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Волость Алутагузе взяла на себя управление ЦУ "Alutagusemaa"
В конце июня Алутагузеское волостное управление приняло решение отозвать членов совета ЦУ "Alutagusemaa" Райма Сарва и Таави Вогта и назначить новым членом совета целевого учреждения председателя волостного собрания Марека Кулламяги. Теперь назначены еще два члена совета - Айвар Оя, специалист волостного управления по волостному имуществу, и Калле Куузик, специалист по надзору.