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Волость Алутагузе взяла на себя управление ЦУ "Alutagusemaa"

Кюлли Крийс
, журналист
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Марек Кулламяги.
Марек Кулламяги. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Новый совет состоит из двух волостных чиновников и председателя собрания.

В конце июня Алутагузеское волостное управление приняло решение отозвать членов совета ЦУ "Alutagusemaa" Райма Сарва и Таави Вогта и назначить новым членом совета целевого учреждения председателя волостного собрания Марека Кулламяги. Теперь назначены еще два члена совета - Айвар Оя, специалист волостного управления по волостному имуществу, и Калле Куузик, специалист по надзору.

- Эти изменения были необходимы уже давно, - сказал Марек Кулламяги, отметив, что очень сложно выйти из той плохой ситуации, которая возникла во время предыдущего состава.

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