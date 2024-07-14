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ИНТЕРВЬЮ Руководитель полиции Эгерт Беличев: работу полицейского делает особенной возможность каждый день делать что-то хорошее

Эрик Гамзеев Эрик Калда
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По словам Эгерта Беличева, у каждого полицейского есть возможность каждый рабочий день делать жизнь в Эстонии лучше и безопаснее, и это создает хорошее чувство.
По словам Эгерта Беличева, у каждого полицейского есть возможность каждый рабочий день делать жизнь в Эстонии лучше и безопаснее, и это создает хорошее чувство. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В начале июля гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев в составе патруля обходил улицы городов Ида-Вирумаа. В интервью "Северному побережью" он рассказал об увиденном, о том, как обуздать пьяниц и склонных к насилию лиц, размахивающих похожими на оружие предметами, а также о том, как не стать жертвой мошенников, как обеспечивали безопасность на параде в честь Дня победы в Нарве и чем хороша работа полицейского.

- Улицы Кохтла-Ярве вы патрулировали 4 июля вечером - какие выводы на основании увиденного напрашиваются?

- Находясь в пешем патруле, видишь намного больше, чем из машины. Прежде всего я увидел, что Кохтла-Ярве обладает потенциалом стать туристическим пунктом назначения в Эстонии. Городская картина довольно уникальна, если двигаться, например, по Кескаллеэ. Люди с Сааремаа и из других краев Эстонии могли бы приезжать посмотреть на это.

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