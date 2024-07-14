ИНТЕРВЬЮ Руководитель полиции Эгерт Беличев: работу полицейского делает особенной возможность каждый день делать что-то хорошее

По словам Эгерта Беличева, у каждого полицейского есть возможность каждый рабочий день делать жизнь в Эстонии лучше и безопаснее, и это создает хорошее чувство.

В начале июля гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев в составе патруля обходил улицы городов Ида-Вирумаа. В интервью "Северному побережью" он рассказал об увиденном, о том, как обуздать пьяниц и склонных к насилию лиц, размахивающих похожими на оружие предметами, а также о том, как не стать жертвой мошенников, как обеспечивали безопасность на параде в честь Дня победы в Нарве и чем хороша работа полицейского.