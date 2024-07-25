В Южном микрорайоне Кохтла-Ярве построя пешеходные дорожки общей протяженностью километр

По большей части будут реновированы имеющиеся разрушенные тротуары, расположенные по соседству с Ярвеской школой и расходящиеся от перекрестка улиц Оутокумпу и Катсе, где установлен камень в честь дружбы Кохтла-Ярве и финского города-побратима Оутокумпу. Если в трех направлениях дороги требуют обновления, то дополнительно необходимо построить тротуар протяженностью несколько сотен метров, который будет вести от этого перекрестка до магазина "Konsum".