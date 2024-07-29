26.07 в 13.30 к спасателям поступил вызов на улицу Пярна Ярвеской части Кохтла-Ярве, где загорелся автомобиль. В машине никого не было.
В Кохтла-Ярве горел автомобиль
Спасатели Кохтла-Ярве потушили горящую машину к 13.57.
Выяснилось, что владелец автомобиля оставил машину работающей, а сам на время ушел в помещение.
Подойдя к машине и открыв дверь машины, машина быстро загорелась. Возможно, по каким-то причинам в салоне уже произошло закрытое горение и открытие двери позволило кислороду достичь огня.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.