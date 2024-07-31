В Нарве в следующем году появится новая велосипедная дорога

Если сейчас двигаться по Нарве на велосипеде по улице Йоала в сторону центра города, то обозначенная велодорожка внезапно заканчивается у железной дороги, сообщает rus.err.

Однако в будущем ситуация изменится - в городе построят новую велодорожку, которая соединит уже имеющиеся велосипедные дорожки от парка Йоала до улицы Ору.

"Это будет велосипедная дорожка шириной от 2,5 до 3 метров, также будет установлено освещение. Дорожка будет доступна для лиц всех возрастов, а также для людей с особыми потребностями", - рассказала представитель Департамента развития и экономики Нарвы Анна Карина.

При проектировании нового объекта учитывались места работы и проживания жителей Нарвы, школы, торговые центры, магазины, транспортные узлы, места отдыха и учреждения культуры, заверили в управе Нарвы.

Стоимость нового участка составляет 450 тысяч евро. Строительство нового участка велодорожки намечено на лето 2025 года.