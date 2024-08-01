Развитие Аувереского агропарка тормозят исследования птиц и бабочек

В агропарке, планируемом по соседству с электростанциями и заводами масел "Eesti Energia" на отработанных территориях разреза "Narva", намерены построить завод по улавливанию углекислого газа, гигантские теплицы, хозяйство по выращиванию водорослей, рыбоводческий питомник, солнечные станции и прочее. Но сначала там придется пересчитать птиц и бабочек.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik