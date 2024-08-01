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Развитие Аувереского агропарка тормозят исследования птиц и бабочек

Эрик Гамзеев
, журналист
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В агропарке, планируемом по соседству с электростанциями и заводами масел "Eesti Energia" на отработанных территориях разреза "Narva", намерены построить завод по улавливанию углекислого газа, гигантские теплицы, хозяйство по выращиванию водорослей, рыбоводческий питомник, солнечные станции и прочее. Но сначала там придется пересчитать птиц и бабочек.
В агропарке, планируемом по соседству с электростанциями и заводами масел "Eesti Energia" на отработанных территориях разреза "Narva", намерены построить завод по улавливанию углекислого газа, гигантские теплицы, хозяйство по выращиванию водорослей, рыбоводческий питомник, солнечные станции и прочее. Но сначала там придется пересчитать птиц и бабочек. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Планирующее Аувереский агропарк ЦУ "Ида-Вируское инвестиционное агентство" (IVIA) уже два года занимается требуемыми Департаментом окружающей среды исследованиями, а также было вынуждено отказаться от обещанных ему для составления детальной планировки денег.

Детальную планировку Аувереского агропарка и стратегическую оценку ее влияния на окружающую среду Нарва-Йыэсууское горсобрание инициировало еще четыре года назад.

Прошлой весной горуправление в первый раз попыталось найти как составителя планировки, так и оценщика воздействия на окружающую среду.

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