Планирующее Аувереский агропарк ЦУ "Ида-Вируское инвестиционное агентство" (IVIA) уже два года занимается требуемыми Департаментом окружающей среды исследованиями, а также было вынуждено отказаться от обещанных ему для составления детальной планировки денег.
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Развитие Аувереского агропарка тормозят исследования птиц и бабочек
Детальную планировку Аувереского агропарка и стратегическую оценку ее влияния на окружающую среду Нарва-Йыэсууское горсобрание инициировало еще четыре года назад.
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