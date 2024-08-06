Ночное кино будет более масштабным, чем раньше

Целью ночного кино является демонстрировать эстонские и другие европейские фильмы, а также привозить их туда, где круглогодичного кинотеатра нет. Если в прошлом году ночное кино дошло до четырех городов Ида-Вирумаа, то нынче в качестве мест кинопоказа добавился двор у здания мызы Мяэтагузе. "Алутагузеская волость тоже является самоуправлением, где стационарного кинотеатра нет, она тоже является членом Вируского кинофонда и сообщила о своем интересе к ночному кино", - пояснила руководитель Вируского кинофонда Пийа Тамм.