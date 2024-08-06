С 15 августа и до конца месяца ночной кинотеатр побывает в Силламяэ, Нарва-Йыэсуу, Кохтла-Ярве, Кивиыли и Мяэтагузе; вход на сеансы везде будет бесплатным. Вируский кинофонд надеется, что насладиться сумеречными августовскими вечерами просмотром хороших фильмов эстонского и европейского производства придет около тысячи человек.
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Ночное кино будет более масштабным, чем раньше
Целью ночного кино является демонстрировать эстонские и другие европейские фильмы, а также привозить их туда, где круглогодичного кинотеатра нет. Если в прошлом году ночное кино дошло до четырех городов Ида-Вирумаа, то нынче в качестве мест кинопоказа добавился двор у здания мызы Мяэтагузе. "Алутагузеская волость тоже является самоуправлением, где стационарного кинотеатра нет, она тоже является членом Вируского кинофонда и сообщила о своем интересе к ночному кино", - пояснила руководитель Вируского кинофонда Пийа Тамм.
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