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Ночное кино будет более масштабным, чем раньше

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Ночное кино в Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в августе прошлого года. Нынче в этом же месте можно будет посмотреть четыре фильма; кроме того, передвижной кинотеатр побывает в Силламяэ, Кохтла-Ярве, Кивиыли и Мяэтагузе.
Ночное кино в Нарва-Йыэсуу в Светлом парке в августе прошлого года. Нынче в этом же месте можно будет посмотреть четыре фильма; кроме того, передвижной кинотеатр побывает в Силламяэ, Кохтла-Ярве, Кивиыли и Мяэтагузе. Фото: Viru Filmifond

С 15 августа и до конца месяца ночной кинотеатр побывает в Силламяэ, Нарва-Йыэсуу, Кохтла-Ярве, Кивиыли и Мяэтагузе; вход на сеансы везде будет бесплатным. Вируский кинофонд надеется, что насладиться сумеречными августовскими вечерами просмотром хороших фильмов эстонского и европейского производства придет около тысячи человек.

Целью ночного кино является демонстрировать эстонские и другие европейские фильмы, а также привозить их туда, где круглогодичного кинотеатра нет. Если в прошлом году ночное кино дошло до четырех городов Ида-Вирумаа, то нынче в качестве мест кинопоказа добавился двор у здания мызы Мяэтагузе. "Алутагузеская волость тоже является самоуправлением, где стационарного кинотеатра нет, она тоже является членом Вируского кинофонда и сообщила о своем интересе к ночному кино", - пояснила руководитель Вируского кинофонда Пийа Тамм.

Киновечера в этом году будут более долгими, чем раньше. "Самым большим изменением стало то, что каждый киновечер мы будем показывать по два фильма. В общем покажем 11 различных лент. Для разминки и на радость публике опять ожидаются викторины на тему киномузыки", - сказала Пийа Тамм.

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