Мыза Кукрузе может стать местом съемок мистерии убийства

"Мы ведем подготовительную работу для немецкого триллера "Amazon" о мистерии убийства, производство которого мы хотели бы начать в начале следующего года. Основное действие будет разворачиваться на мызе", - написал менеджер по локациям компании "Location Unit" Хелар Таппо в Тойлаское волостное управление.