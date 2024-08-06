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Мыза Кукрузе может стать местом съемок мистерии убийства

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Мыза Кукрузе не используется уже почти год.
Мыза Кукрузе не используется уже почти год. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Компания "Location Unit", занимающаяся поиском локаций для съемок, зондирует почву на предмет возможностей использования мызы Кукрузе в течение двух месяцев для съемок мистерии убийства.

Мыза Кукрузе привлекла внимание компании как потенциальное место для съемок.

"Мы ведем подготовительную работу для немецкого триллера "Amazon" о мистерии убийства, производство которого мы хотели бы начать в начале следующего года. Основное действие будет разворачиваться на мызе", - написал менеджер по локациям компании "Location Unit" Хелар Таппо в Тойлаское волостное управление.

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