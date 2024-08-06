Компания "Location Unit", занимающаяся поиском локаций для съемок, зондирует почву на предмет возможностей использования мызы Кукрузе в течение двух месяцев для съемок мистерии убийства.
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Мыза Кукрузе может стать местом съемок мистерии убийства
Мыза Кукрузе привлекла внимание компании как потенциальное место для съемок.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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