Новый исполняющий обязанности директора нарвской школы пробыл в должности два дня

Вероника Маркова была назначена на место временного руководителя Нарвской Паюской школы после того, как проработавшая на этой должности два года Олеся Оямяэ написала заявление об уходе. Уже через два дня после назначения нового исполняющего обязанности директора в городской системе документов появились два приказа - о снятии Марковой и о назначении на место временного руководителя Людмилы Смирновой, которая уже руководила Нарвской Паюской школой (бывшей школой №10) с 2002 по 2020 год. Приказом установлен оклад нового исполняющего обязанности - 1940 евро в месяц.