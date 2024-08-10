Таможня задержала на границе дорогое вино, много наличных и электроники - идет переход на тотальный контроль

Очередь у границы в Нарве сохранялась почти весь день, но до закрытия погранпункта в 23.00 все, кто планировали попасть в Россию, успели это сделать.

- Люди достаточно хорошо осведомлены о плавном введении полного контроля, - рассказывает Антс Кутти. - Они активно используют информационный плакат Налогово-таможенного департамента и QR-код, который ведет к необходимой информации, больше беспокоятся о том, как быстро и могут ли они пересечь границу. Чрезвычайных происшествий не было. Сотрудничество с Департаментом полиции и погранохраны очень хорошее.

Больше всего нарушений с автотоварами и валютой

Антс Кутти напоминает, что номенклатура товаров, находящихся под санкциями, огромна. По его словам, единственный способ уверенно пересечь границу с Россией - заранее проделать "домашнюю работу". Это значит - зайти, например, на сайт Налогово-таможенного департамента и проверить, разрешено ли к провозу то, что планируется взять с собой в поездку. Информация доступна на трех языках.

- Если там будет что-то непонятно, то можно позвонить на инфотелефон, - советует Кутти, по опыту которого большинство выявленных нарушений санкционного режима на границе происходит по незнанию, а не со злым умыслом.

Самые популярные группы товаров, которые пытаются пронести в Россию, несмотря на запрет: моторные масла, автозапчасти, евровалюта, товары так называемого люксового предназначения. Также нередко несут в Россию электронику, дроны, чипы, товары двойного назначения.