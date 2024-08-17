Девелопер спа-отеля "Uusküla" - ТОО "Loodusspaahotel" - заключил договор о генподряде на строительство природного спа-отеля в Алутагузеской волости с входящими в тот же строительный концерн ТОО "Embach Ehitus" и АО "Nordecon". Срок завершения строительства на территории бывшей базы отдыха силламяэского химкомбината спа-отеля, архитектурное решение которого предусматривает слияние с природой, - лето 2026 года, стоимость договора - около 35 миллионов евро.
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Строители спа-отеля в Уускюла определились, комплекс будет готов через два года
- На северном берегу Чудского озера построят первый в своем роде природный спа-отель, который отличается своим расположением на лоне природы, бережной к природе архитектурой и использованием природы в качестве одной из услуг по уходу за телом. Природный спа-отель запланирован таким образом, чтобы соответствовать квалификационным требованиям золотого уровня сертификата LEED (наиболее часто применяемое на международном уровне подтверждение, что здание является экологичным. - Э.К.), что обеспечит создаваемому природному спа-отелю высокое международное свидетельство в области окружающей среды, - отметил член правления развивающего комплекс ТОО "Loodusspaahotell" и руководитель концепции Яко Капп.