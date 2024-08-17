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Строители спа-отеля в Уускюла определились, комплекс будет готов через два года

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По словам девелоперов, они провели очень большую работу, чтобы при строительстве отеля не повредить естественный симбиоз.
По словам девелоперов, они провели очень большую работу, чтобы при строительстве отеля не повредить естественный симбиоз. Фото: eskiis

Девелопер спа-отеля "Uusküla" - ТОО "Loodusspaahotel" - заключил договор о генподряде на строительство природного спа-отеля в Алутагузеской волости с входящими в тот же строительный концерн ТОО "Embach Ehitus" и АО "Nordecon". Срок завершения строительства на территории бывшей базы отдыха силламяэского химкомбината спа-отеля, архитектурное решение которого предусматривает слияние с природой, - лето 2026 года, стоимость договора - около 35 миллионов евро.

- На северном берегу Чудского озера построят первый в своем роде природный спа-отель, который отличается своим расположением на лоне природы, бережной к природе архитектурой и использованием природы в качестве одной из услуг по уходу за телом. Природный спа-отель запланирован таким образом, чтобы соответствовать квалификационным требованиям золотого уровня сертификата LEED (наиболее часто применяемое на международном уровне подтверждение, что здание является экологичным. - Э.К.), что обеспечит создаваемому природному спа-отелю высокое международное свидетельство в области окружающей среды, - отметил член правления развивающего комплекс ТОО "Loodusspaahotell" и руководитель концепции Яко Капп.

Около 100 просторных номеров

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Экономика
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