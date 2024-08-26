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На одном из эстонских пляжей замечены три туши мертвых тюленей

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Местные жители туш мертвых тюленей на берегу в Аа не видели и ничего о них не слышали.
Местные жители туш мертвых тюленей на берегу в Аа не видели и ничего о них не слышали. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В социальных сетях прошло сообщение о трех мертвых тюленях на берегу в Аа. К анонимному посту прилагались также фотографии, однако без указаний точного места.

До Люганузеской волости, на территории которой расположен пляж Аа, какой-либо информации о тюленях не дошло, в том числе и посредством телефона госинформации 1247.

Узнав об этом из поста в пятницу вечером, руководитель хозяйственно-экологической службы волостного управления Кристель Кютт попросила ааского деревенского старейшину Хельми Сибритс съездить и посмотреть на месте. Ни одной тюленьей туши Сибритс не обнаружила.

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