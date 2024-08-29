В Сонда будут построены новые очистные сооружения и трубопроводы, что позволит подключить к центральной канализационной системе еще 48 домохозяйств.
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Через два года сточные воды поселка Сонда больше не будут загрязнять природу
Только около четверти из 365 жителей поселка Сонда волости Люганузе имеют возможность пользоваться центральной канализационной системой.
Трубопровод, построенный полвека назад в части к югу от железной дороги, протекает на всем протяжении настолько сильно, что сточные воды просачиваются в землю там же в поселке.