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Через два года сточные воды поселка Сонда больше не будут загрязнять природу

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Руины очистных сооружений и обводного канала в Сонда.
Руины очистных сооружений и обводного канала в Сонда. Фото: Lüganuse vallavalitsus

В Сонда будут построены новые очистные сооружения и трубопроводы, что позволит подключить к центральной канализационной системе еще 48 домохозяйств.

Только около четверти из 365 жителей поселка Сонда волости Люганузе имеют возможность пользоваться центральной канализационной системой.

Трубопровод, построенный полвека назад в части к югу от железной дороги, протекает на всем протяжении настолько сильно, что сточные воды просачиваются в землю там же в поселке. 

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