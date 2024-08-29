Директор двух кохтла-ярвеских детсадов Сирье Маала считает самым важным при переходе, чтобы учителя по старой привычке не переходили на русский язык, ведь этим они оказали бы детям медвежью услугу.

Как в "Väikemees", расположенном в Ярвеской части города, так и в оруском детсаду "Muinasjutt" изменения произойдут не в одночасье - к переходу на эстонский язык тут шли несколько лет. В детсадах работают группы языкового погружения, использовалась также предлагаемая государством программа, приводящая в группы с русским языком обучения профессионального учителя эстонского языка. В Ору только группа самых маленьких детей до сих пор была русскоязычной.