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Оппозиция снова проверила на прочность коалицию Кохтла-Ярве

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Мэр Хенри Казело (второй справа) с сентября будет получать зарплату в размере 5000 евро, зарплата вице-мэров Александра Кейвабу (справа), Эвелин Данилов и Алевтины Ермаковой вырастет до 4400 евро.
Мэр Хенри Казело (второй справа) с сентября будет получать зарплату в размере 5000 евро, зарплата вице-мэров Александра Кейвабу (справа), Эвелин Данилов и Алевтины Ермаковой вырастет до 4400 евро. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горсобрание вновь проверило на прочность правящую коалицию, подав в четверг вотумы недоверия председателю горсобрания Эдуарду Одинцу и мэру Хенри Казело. Однако утверждение повышения зарплаты членам горуправы показало, что властная коалиция в настоящее время прочна.

Председатель фракции "Restart Kohtla-Järve" Янек Пахка, зачитавший выдвинутый оппозицией вотум недоверия, заявил, что Казело и Одинец не справляются со своей работой.

Оппозиция: руководители города не справляются с работой

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