В Силламяэ на мосту столкнулись машины, по меньшей мере один человек в больнице

Транспортный департамент проинформировал 31 августа в половине девятого вечера, что движение через город Силламяэ нарушено, а также, что полиция регулирует проезд.

Новостной портал RusDelfi, в свою очередь, сообщил, что около восьми вечера в Силламяэ на шоссе Таллинн-Нарва столкнулись автомобили "Chevrolet" и "Dodge". По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек, которого доставили в больницу.