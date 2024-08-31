На мосту через реку Сытке в Силламяэ произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, временно нарушившее движение.
В Силламяэ на мосту столкнулись машины, по меньшей мере один человек в больнице
Транспортный департамент проинформировал 31 августа в половине девятого вечера, что движение через город Силламяэ нарушено, а также, что полиция регулирует проезд.
Новостной портал RusDelfi, в свою очередь, сообщил, что около восьми вечера в Силламяэ на шоссе Таллинн-Нарва столкнулись автомобили "Chevrolet" и "Dodge". По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек, которого доставили в больницу.
Авария произошла на мосту через реку Сытке.