В Нарве учебную работу начали будущие пограничники

Это не совсем обычные учащиеся, а уже опытные в трудовой жизни люди со всей Эстонии, которые решили сделать поворот в своей карьере и участвовали в конкурсе на рабочее место в Департаменте полиции и погранохраны. Теперь они будут изучать профессию полицейского и получать знания об охране границы в Нарвском учебном центре Академии внутренней обороны.

По словам ректора Академии внутренней обороны Куно Таммеару, прежде ни одна учебная группа не проходила обучение в полном объеме в Нарве. "В этом смысле начинающая сегодня учебу группа и все обучение - особенные и первые. Наряду с преподавателями из Академии внутренней обороны у нас преподают 26 приглашенных преподавателей из Департамента полиции и погранохраны, являющиеся очень сильными специалистами и практиками. Кроме того, Нарва из-за своего местоположения и разнообразной пограничной инфраструктуры является особенным местом даже в контексте Европы и здесь чуть ли не идеальная среда, чтобы получать необходимые для охраны внешней границы Европы знания и умения", - сказал Таммеару.

По оценке министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, более активное использование Нарвского учебного центра является важным шагом как для расширения полицейского обучения, так и для развития региона. "В случае Нарвского учебного центра большое значение имеет региональный аспект, ведь именно такие шаги - большее привлечение возможностей и людей региона - позволяют в более широком смысле увеличить присутствие государства в регионе. С обучением тут пограничников мы наверняка оживим и разовьем общую среду в Нарве, собирая здесь со всей Эстонии людей, желающих служить нашему государству и охранять его безопасность", - сказал Ляэнеметс.

Обучение по специальности продолжится год и семь месяцев, все теоретические и практические занятия и упражнения будут проходить в нарвском регионе. Рабочие обязанности выпускников будут связаны с охраной внешней границы Евросоюза в Эстонии.