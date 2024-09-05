Городское собрание Кохтла-Ярве утвердило народный бюджет на следующий год в размере 50000 евро, что на 5 тысяч евро больше, чем было в прошлом году.
Народный бюджет вырос до 50 тысяч евро
Эти деньги можно использовать для финансирования нескольких идей или проектов - важно, чтобы общая сумма оставалась в пределах утвержденной. На деньги народного бюджета в 2023 году была построена спортивная площадка в Ору, а в этом году - тропа приключений в Народном парке.
Новые идеи для использования народного бюджета ждут до 20 сентября. Форма для ходатайства есть на домашней странице города: www.kohtla-jarve.ee.