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Народный бюджет вырос до 50 тысяч евро

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Монумент "Слава труду!" в Кохтла-Ярве. Снимок иллюстративный.
Монумент "Слава труду!" в Кохтла-Ярве. Снимок иллюстративный. Фото: Матти Кямяря / Põhjarannik

Городское собрание Кохтла-Ярве утвердило народный бюджет на следующий год в размере 50000 евро, что на 5 тысяч евро больше, чем было в прошлом году.

Эти деньги можно использовать для финансирования нескольких идей или проектов - важно, чтобы общая сумма оставалась в пределах утвержденной. На деньги народного бюджета в 2023 году была построена спортивная площадка в Ору, а в этом году - тропа приключений в Народном парке.

Новые идеи для использования народного бюджета ждут до 20 сентября. Форма для ходатайства есть на домашней странице города: www.kohtla-jarve.ee.

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Ключевые слова

Экономика
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