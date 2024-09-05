В многоквартирном доме в Нарве произошла утечка газа, дом остался без газа

Спасатели проверили несколько квартир в подъезде, еще в нескольких квартирах замерили содержание угарного газа в воздухе. В одной квартире в ванной комнате использовался газовый прибор без корпуса, использование прибора было запрещено и людей попросили покинуть квартиру.