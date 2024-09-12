Попавшийся пьяным за рулем во время испытательного срока водитель лишился автомобиля и отправился в тюрьму

Евгения (41) отправили под суд после того, как вечером 17 августа нынешнего года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем "Volvo S60" в Нарве у дома №15 по улице Пауля Кереса. В момент задержания в отношении Евгения действовало уголовное наказание, назначенное ему за неоднократное управление в состоянии опьянения автомобилем.

Вируский уездный суд приговорил Евгения к заключению на срок один год семь месяцев, добавив к этому неотбытые три месяца предыдущего наказания. В общем он должен будет реально провести в тюрьме год и почти десять месяцев. Евгений должен также отдать государству автомобиль как средство совершения преступления, также его лишили прав на управление моторным транспортным средством на полтора года. Кроме того, он должен выплатить государству 640 евро принудительных денег.