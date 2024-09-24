В воскресенье перед Кохтла-Ярвеским центром культуры было много танцев и музыки - здесь проходил пятый фестиваль "Виру кантри", организованный Кохтла-Ярвеским центром культуры.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Фестиваль "Виру кантри" переехал из Сомпа в Ярвескую часть города
Одна из организаторов Хельги Коплиорг очень довольна: с погодой повезло, приехали гости и зрителей было тоже очень много.
- Это традиционный ежегодный фестиваль, который проходит в сентябре и который прежде собирал любителей танцев и музыки кантри из разных уголков региона и страны в Сомпа, - сказала она. - Многие горожане говорили, что с удовольствием поучаствовали бы, но в ту часть города не очень удобно добираться. Поэтому решили в этом году устроить праздник около центра культуры.