ГАЛЕРЕЯ Фестиваль "Виру кантри" переехал из Сомпа в Ярвескую часть города

Одна из организаторов Хельги Коплиорг очень довольна: с погодой повезло, приехали гости и зрителей было тоже очень много.

- Это традиционный ежегодный фестиваль, который проходит в сентябре и который прежде собирал любителей танцев и музыки кантри из разных уголков региона и страны в Сомпа, - сказала она. - Многие горожане говорили, что с удовольствием поучаствовали бы, но в ту часть города не очень удобно добираться. Поэтому решили в этом году устроить праздник около центра культуры.