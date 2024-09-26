RMK начал ограничивать отток воды из Селисоо

В ходе работ как на торфяных ямах, так и на канавах будут построены дамбы с использованием местного грунта. Старые берега канав сдвинут внутрь канав и заполнят землей. Дамбы будут построены разных размеров, самые длинные превысят 40 метров.

Первый этап работы по восстановлению Селисоо, расположенного в волости Алутагузе в Ида-Вирумаа, был проведен три года назад. "Тогда мы действовали в восточной части, теперь настал черед северной, западной и южной частей болота", - сказала специалист RMK по охране природы Хелен Туусти.

По ее словам, цель восстановительных работ - замедлить отток воды с помощью дамб. "Таким образом мы создадим условия для восстановления болотных и топяных лесов на окраинах болота, а также улучшим условия жизни охраняемых видов, которые не могут жить нигде, кроме как на болоте", - подтвердила специалист RMK по охране природы. В настоящее время на Селисоо по-прежнему обитают такие редкие виды, как белая куропатка, глухарь, рогатая поганка, белонос белолобый и тайник сердцевидный.