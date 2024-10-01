Организаторы Вирумааского праздника танца удостоены премии "Капитала культуры"

Главный режиссер праздника Марью Аул получила за организацию праздника танца премию в размере 500 евро, а входившие в режиссерскую команду Марис Крийса и Рийа Таллерман - по 400 евро.

Вирумааский праздник танца состоялся в июне и впервые проходил в Йыхви на стадионе Хейно Липпа. Он вывел на газон стадиона тысячу двести танцоров. В празднике участвовали детские и взрослые группы народного танца из Ида- и Ляэне-Вирумаа - в общем 89 коллективов.