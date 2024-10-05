В Ида-Вирумаа в трети домов неисправны дымовые датчики

Всего на прошлой неделе в Ида-Вирумаа было проверено 633 дома. Дымовые датчики исправны и установлены правильно в 228 домах; в 81 доме они отсутствовали, в 137 домах были неправильно установлены или не работали, то есть проблема выявлена с дымовыми датчиками в 34,4%, или в трети проверенных домов. Датчики угарного газа были в рабочем состоянии и правильно установлены (в тех домах, где они обязательны) в 228 домах, отсутствовали в 72 домах, а в 32 домах они были установлены неправильно или не работали. Иными словами, в 31,5 дома, где они являются обязательными, не было датчиков угарного газа, отвечающих требованиям. Всего за отсутствие датчиков было выписано 13 штрафов.

В прошлом году дымовой датчик был в наличии и работал в 570 проверенных домах Ида-Вирумаа, то есть в 66% домов, в случае 34% датчики не работали.

Дома в Нарве особенно плохо оснащены датчиками: почти в половине случаев (46%) не было работающего дымового датчика, а в каждом третьем доме не было надлежащего датчика угарного газа.