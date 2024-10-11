Мошенники продолжают причинять значительный ущерб жителям Эстонии. Статистика показывает, что ежегодно более тысячи человек становятся их жертвами, а убытки исчисляются миллионами евро.
Не стать жертвой мошенников ⟩ Пять схем, о которых важно знать
К сожалению, нет универсального способа защититься от мошенников - они пользуются внезапностью ситуации и знанием человеческой психологии. Их жертвами могут стать люди с разным уровнем образования, дохода и статуса. Однако знание распространенных схем мошенничества может помочь вам вовремя распознать угрозу и избежать неприятностей. Мы собрали три истории и попросили руководителя рабочей группы по предотвращению мошенничества Союза банков Эстонии Вейко Кийка прокомментировать их.
Телефонные звонки от "сотрудников" банка или полиции
"Звонок от человека, представившегося сотрудником полиции, застал меня врасплох. Незнакомец сообщил мне, что на моем банковском счете орудуют воры, - рассказывает Евгений (55). - Он убедил меня подтвердить перевод на "безопасный" счет, где мои деньги будут в сохранности до тех пор, пока банк не разберется. От потери всех денег меня уберегло только наличие лимитов на переводы. Следуя инструкциям мошенника, я обратился в банк, чтобы их изменить, и сотрудница объяснила, что на самом деле происходит. Уже переведенные деньги вернуть мне не удалось, ведь перевод был подтвержден мной через PIN2".
- Описанный случай ярко показывает суть телефонного мошенничества и то, насколько в неожиданных и необычных ситуациях важны сознательность и критическое мышление, - объясняет Кийк.
По его словам, мошенники притворяются сотрудниками учреждений или известных фирм, чтобы завоевать доверие собеседника, и создают ситуацию, в которой жертва испытывает панику и тревогу, что влияет на способность жертвы рационально мыслить.
Инвестиции, которые обещают быстрый и крупный заработок
Илона (44) увидела рекламу инвестиционной платформы и оставила свои контактные данные. Перезвонивший ей консультант убедил открыть счет и начать инвестировать. "Сначала я была довольно осторожной, но когда увидела, что вложенные мной деньги за неделю удвоились, я совсем потеряла голову - назанимала денег у родственников и друзей, даже взяла несколько кредитов. В эти инвестиции я вложила в итоге больше десяти тысяч евро", - рассказывает она.
Графики и цифры на платформе выглядели убедительно, но когда она попыталась вывести заработанные деньги, то сначала мошенники запросили дополнительно оплатить комиссию, а затем и вовсе исчезли. Никакого договора или других доказательств, кроме уже неработающего приложения, у Илоны не осталось.
- Инвестиционные мошенники сейчас очень активны, и на их долю приходятся самые значительные суммы ущерба, - комментирует Вейко Кийк. - Купившись на рекламу и убедительные аргументы, жертва попадает в ситуацию, которая может обернуться большими материальными потерями.
Он добавил, что к любым предложениям, обещающим быстрый доход, нужно относиться с осторожностью.
- Универсальное правило: никогда не вкладывайте во что-то больше денег, чем вы готовы потерять, если что-то пойдет не так, особенно если речь идет об инвестициях в активы, в которых вы не слишком разбираетесь. Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, это обман, - предупреждает Кийк.
Письма от незнакомцев
Когда Мария (63) получила по электронной почте сообщение о том, что выиграла в лотерею 5000 евро, она не могла поверить своей удаче. Загвоздка была в том, что для того, чтобы забрать выигрыш, от победителя требовалось пожертвовать почти 700 евро в благотворительный фонд. "Рассудив, что, получив выигрыш, я по сути получу обратно и сумму пожертвования, да еще и помогу людям, я все же решилась отправить деньги. Только позже мой сын объяснил, что такие письма рассылают всем подряд в надежде, что кто-нибудь да попадется на удочку", - рассказала пенсионерка.
По словам Кийка, описанный случай является примером того, как мошенникам удается играть на эмоциях жертв - будто бы предоставляется возможность одновременно сделать доброе дело, при этом и самому получить выгоду.
- Подобные мошеннические схемы по-прежнему весьма распространены и, к сожалению, эффективны. Они нацелены в первую очередь на людей, имеющих меньше опыта общения в интернете и меньше знаний о том, как действуют интернет-мошенники. Поэтому не забывайте предупреждать об опасности и своих близких. Сталкиваясь с подобным, не забывайте, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, - говорит Кийк.