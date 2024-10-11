Не стать жертвой мошенников Пять схем, о которых важно знать

Инвестиции, которые обещают быстрый и крупный заработок

Илона (44) увидела рекламу инвестиционной платформы и оставила свои контактные данные. Перезвонивший ей консультант убедил открыть счет и начать инвестировать. "Сначала я была довольно осторожной, но когда увидела, что вложенные мной деньги за неделю удвоились, я совсем потеряла голову - назанимала денег у родственников и друзей, даже взяла несколько кредитов. В эти инвестиции я вложила в итоге больше десяти тысяч евро", - рассказывает она.

Графики и цифры на платформе выглядели убедительно, но когда она попыталась вывести заработанные деньги, то сначала мошенники запросили дополнительно оплатить комиссию, а затем и вовсе исчезли. Никакого договора или других доказательств, кроме уже неработающего приложения, у Илоны не осталось.