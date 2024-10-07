За минувшие выходные пограничники в Нарве не впустили в Эстонию 18 иностранцев, посчитав, что у тех не было для этого законных оснований, о чем пишет новостной портал Rus.ERR.
На границе в Нарве за выходные дни развернули довольно много иностранцев
На Нарвском погранпункте в течение выходных в Эстонию не были допущены восемь граждан России, три - Молдовы, два - Украины, два - Казахстана, один - Израиля, один - Пакистана, один - Таджикистана, сообщила Идаская префектура, сводку которой приводит Rus.ERR.
Наиболее частыми причинами отказа в пересечении границы было то, что иностранцы не имели соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или во время интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии.
Все иностранцы получили запрет на пересечение границы и вернулись в Россию.