На государственный экзамен по вождению многим идавирусцам нужно теперь брать с собой переводчика

Уроженец Нарвы Илья пошел в сентябре этого года сдавать экзамен по вождению, чтобы получить права на управление мотоциклом, зная, что экзаменатор говорит только на эстонском языке, и искал себе на этот случай переводчика. Он понимает эстонский язык, но для надежности решил взять переводчика, так как экзамен связан со стрессом и в такой ситуации он не был уверен, что справится на сто процентов.