Праздник тыквы в детских садах Кохтла-Ярве

Детский сад "Kirju-Mirju" устраивает праздник уже несколько лет, но на этот раз они пригласили в гости старшие группы из других детских садов городской части. Вот и собрались шесть детских садов, каждый со своими тыквами. К празднику хозяева подготовили спектакль о гигантской тыкве - адаптированную версию известной сказки про репку.