В четверг старшие группы детских садов Ярвеской части города Кохтла-Ярве отпраздновали день тыквы.
Праздник тыквы в детских садах Кохтла-Ярве
Детский сад "Kirju-Mirju" устраивает праздник уже несколько лет, но на этот раз они пригласили в гости старшие группы из других детских садов городской части. Вот и собрались шесть детских садов, каждый со своими тыквами. К празднику хозяева подготовили спектакль о гигантской тыкве - адаптированную версию известной сказки про репку.
Кроме того, они вместе танцевали, участвовали в эстафете с переноской тыкв и устроили овощной пикник. Привезенные тыквы также пригодятся: они будут отправлены в Таллиннский зоопарк, обитатели которого тоже любят полакомиться.